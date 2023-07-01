Emekli olan kişilere yönelik müjdeli bir haber var. Bazı bankalar, emeklilere özel kredi kampanyaları başlattı. Emekli bireyler genellikle faizsiz kredilere yönelmekte ve İslami usullere göre faizin haram olduğunu düşünerek faizsiz kredi veren bankaları tercih etmektedir. Katılım bankaları, bu ihtiyacı karşılayan bankalar arasında yer almaktadır. Şimdi, hangi bankaların faizsiz kredi imkanı sunduğunu sizlere anlatalım.

Ziraat Katılım Bankası, emekli olan kişilere faizsiz kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek, emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız halinde 100.000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Şartları sağlayan müşterilere hemen onay verilen bu krediyi aynı gün içinde kullanabilirsiniz. Bankanın talep ettiği şartlar arasında emekli maaşınızı Ziraat Katılım Bankası'na taşımanız bulunmaktadır. Maaş taşımadan başvuru yapmanız durumunda kredi onayı alamazsınız. Ayrıca, bu krediyi kullanarak diğer bankalardaki borçlarınızı da kapatabilir ve faizsiz bir şekilde kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Kuveyt Türk Katılım Bankası da emekliye özel 100.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Emekli maaşınızı Kuveyt Türk üzerinden alıyorsanız veya maaşınızı bu bankaya taşımak istiyorsanız, düşük kredi notuna sahip olsanız bile faizsiz emekli kredisi kullanabilirsiniz. Bu krediler, düşük kar payı oranlarıyla 36 aya kadar vade seçenekleriyle sunulmaktadır. Banka ayrıca, konut kredisi ve taşıt kredisi gibi diğer kredi türlerinde de faizsiz işlem yapmaktadır. Ayrıca, emeklilere Hac ve Umre ziyaretleri için özel kredi başvuruları da yapılmaktadır. 6 veya 12 ay erteleme seçenekleriyle bu kredileri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için banka şubelerine başvurabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım Bankası da 100.000 TL'ye kadar faizsiz emekli kredisi imkanı sunmaktadır. Size en yakın Albaraka Türk şubesine giderek kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Diğer bankalar gibi Albaraka Türk Katılım Bankası da emeklinin maaşını bu bankaya taşımasının ardından kredi onayı vermektedir. Bu kredilerde 36 aya kadar vade seçenekleri sunulmakta ve ilk taksit ödemeleri 3 ay erteleme imkanı sağlanmaktadır. Banka, kredi notu düşük olan emeklilere bile maaş taşıma şartıyla kredi onayı vermektedir.