3 Banka Duyuru Yaptı! Bankamatik Kartı Olanlara Yatacak!

3 banka duyuru yaptı! Her üç bankadan bankamatik kartı olanların hesaplarına yatacak. Şart aranmıyor. Sizlerde bankalar üzerinden ödeme almak ister misiniz?

Bankalar tarafından yapılan duyuruda, bankamatik kartı olan ve sicil sıkıntısı yaşamayan kişilerin hesaplarına 25 bin lira aktarılacak. İhtiyaç kredisi olarak verilecek olan kredi kampanyasına katılım sağlayan kişiler, nakit tutarları hesaplarına aktarabilir. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarında iştirak ettikleri bu kampanyada şartlar belli oldu. Başvuruda bulunmak isteyen kişiler öncelikle banka kredi sicilinin temiz olması gerekir. Banka kredi notunun da uygun olması durumunda gerekli olan onayı alabilirsiniz. Bankalarda sicili bozuk olanlar onay alamayacak.

Halkbank'tan 25.000 TL Mobil Onaylı Kredi

Halkbank üzerinden başvuru yapan kişilere mobil uygulama üzerinden kredi veriliyor. Başvuru sahibinin bankada hesabı bulunması durumunda krediyi hemen kullanabilecek. Kredi sicili olumlu olan müşterilerin hesabına para hemen aktarılacak. Banka düşük faiz oranları ile vereceği krediyi mobil uygulama üzerinden kullandıracak. Banka şubelerine gitmeden kredi kullanılabilir. Bankanın bankamatik kartı üzerinden alınacak olan internet şifresi ile hemen onay almak mümkün. Bankada hesabı bulunmayan kişiler. Banka şubelerinden başvuru yapabilirler.

Akbank Tarafından 25.000 TL Online Kredi

Akbank 25 bin lira tutarında çevrimiçi kredi imkânı sunuyor. Nakit almak isteyenler, banka hesabı üzerinden kredi başvurusu yaparak bu krediyi kullanabilir. Bankanın mobil uygulamasına girerek başvuru gerçekleştirilebilir. Ardından hesabınıza 25 bin lira aktarabilirsiniz. Kredi almayı düşünen kişiler kredi notunun 1400 ve üzerinde olması gerekir. Kredi notu uygun olan vatandaşlara uygulama üzerinden onay verilir. Alınan kredi 36 ay vade seçenekleri ile ödenirken, ödemelerde 3 ay erteleme fırsatlarına da sahip olabilir.

Enpara, TEB ve ING Mobilden 25000 TL Kredi

Enpara TEB Bankası ve ING Bank’tan hesabı olan kişilere mobil uygulama üzerinden kredi imkânı. 25 bin lira tutarlı işlem yapılabilir. Başvuru için yapılması gereken internet bankacılığı şifresi ile başvuru yapıldıktan sonra krediye hesabınıza aktarabilirsiniz.

Enpara.com bankası tarafından kredi kullanmak isteyenler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli kredi kullanabilir. Gerek Enpara.com Bankası gerekse TEB şubesiz bankacılık hizmeti sunuyor. Bankalardan online işlem yapabilirsiniz.