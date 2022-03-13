3 Banka Bu Gün Peş Peşe İlan Etti: Borçlulara 45 Bin TL’lik Ödeme Anında Yapılacak

Şekerbank ile diğer iki banka daha bugün peş peşe borçlu vatandaşları ümitlendirecek açıklamalarda bulundu. 45 bin TL'lik ödeme ise anında hesaplara geçecek. Son dakika kampanyası ile beraber sizlerde banka borçlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Şekerbank ile diğer iki banka, yapmış oldukları açıklamalarda borçlu vatandaşlara 45.000 TL ödeme yapacaklarını ilan etti. Şekerbank, Ziraat Banka ve GarantiBank tarafından yapılan açıklamalara göre 45 bin TL'ye varan vatandaşlara hızlı bir şekilde onay verileceği açıklandı. Garanti Bank, Şekerbank ve Ziraat Bankası bireysel bir şekilde verecekleri bu ihtiyaç kredilerinde ise banka koşullarına uygun olan yurttaşlar açısından çok hızlı bir şekilde netice alınabilecek. Bankalara olan borçlarını kapatılması durumunda ise Garanti Bank, Ziraat Bank ve Şekerbank üzerinden başvuru işlemlerinizi gerçekleştirerek çok hızlı bir şekilde onay almanız mümkündür.

Şekerbank 45.000 TL Borç Transfer Kredisi İşlemleri

Şekerbank üzerinden 45 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisi ya da borç kapatma kredisi şeklinde alınacak krediler açısından tüketiciler, müracaat işlemlerini gerek şubelerden gerekse de mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapabilir.

Ziraat Bankası 45.000 TL Borç Transfer Kredisi İşlemleri

Kamu Bankası olarak faaliyet gösteren Ziraat Bankası kredi kampanyasına dahil olmak isteyen katılımcılar, müracaat işlemlerini şubelere giderek ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapabilir. gerçekleştirecek vatandaşlar, şubelere gitmelerine dahi gerek olmadan hızlı mobil bankacılık sistemleri üzerinden yapabilir.

Sizler de bu bankaların sunduğu kredi avantajından faydalanmak istiyorsanız hem şubeye gidebilir ya da şubeye gitmeye dayı gerek olmadan internet uygulamaları üzerinden mobil bankacılık ve internet bankacılığı sistemlerini kullanarak çok pratik bir şekilde başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.