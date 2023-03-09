3 Banka Birleşti ve Ortak Açıklama Yaptı! 3 Bankadan da 43000 TL Ödeme Almak İçin Yapmanız Gereken Çok Basit!

3 banka tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte 43.000 TL ihtiyaç kredisi ödemesi kullandıracak olan bankalar yayınlandı. 43.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak ilk taksit ödemelerinde 90 gün erteleme olarak Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 banka tarafından ortak bir açıklama yapıldı ve 43 bin TL'ye kadar nakit kredi ödemesi verileceği açıklandı. Akbank Denizbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların bireysel müşteriler olmaları halinde Kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde ödenmektedir.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsunuz Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak İstediğiniz zaman 7/24 kredi ne kadar onayı aldığınızı görebilirsiniz. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar banka hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan Kredi başvurusunu gerçekleştirebilir.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası da yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşları sms ile ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden krediyi imkanı sağlamaktadır. 43.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi onayı almak istiyorlarsa banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olmaları halinde Kredi başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Yapı Kredi Bankası ve Denizbank yapmış oldukları bu Kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan tüm bireysel müşterilerin 18 yaş üzerinde olması durumunda Kendi resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapmaktadır.