3 Banka Birleşti: ATM kartınız varsa 16.000 TL Ödeme Yapılacak! Banka Kart Sahiplerine Ödenecek

Akbank Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank yapacakları yeni kampanyanın tanıtımını yaptı. Banka üzerinden başvuru yaparak kredi alacak kişilere, uygun faizlerle 16.000 TL ödeme yapılacaktır. Kredi almak istiyorsanız Akbank Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank kredi kampanyasına katılabileceksiniz. Bu şekilde kredinizi hemen hesabınıza atabilecek ve onaylanan tutarı hemen göreceksiniz. 36 ay vadeye kadar 16 bin TL kredi için başvuru yapacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun müşteri olması şart olmaktadır.

Kredi başvurusu için banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması isteniyor.

Kredi alacak kişilere banka 18 yaş üzerinde olması durumunda değerlendirme yapıyor.

Bankalarda icralık avukatlık olmamanız gerekiyor.

Emekli olan kişiler maaş taşıması şartı ile kredi alırken, sigortalı olarak çalışan kişiler en az 3 aydır sigortası yatıyor olması gerekmektedir.

Belirtilen şartlara uygun olan kişiler, Akbank Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank üzerinden başvuru yapabilir ve 16.000 TL kredi kullanabilirler.

Akbank

Akbank resmi internet sitesi üzerinden 36 ay vadeli kredi alabilirsiniz. 3 ay ertelemeli olarak alacağınız bu kredilerde banka kredi şartlarına uygun olan müşteriler SMS atarak onay alacaklardır. Kredi TC KİMLİK yazarak bu mesajı 44 25 numarasına atarsanız, Akbank ihtiyaç kredisi jampanyasına katılmış olursunuz. Banka ayrıca mobil uygulama üzerinden de kredi veriyor.

Mobil uygulama üzerinden kredi almak için banka hesabınızın olması ve banka hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi almanız gerekmektedir. Kredi onayı almanız durumunda ise banka size hesabınıza hemen ödeme yapacaktır. 16 bin TL için banka gelir belgesi istememektedir.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu için banka müşterisi olursanız bankanın mobil uygulamasından işlem yapabilirsiniz. Kredi alacak kişiler, uygun faizlerle bu kredileri Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasından düşük faizli olmak şartı ile gelir belgesiz alabilirler. Yapı Kredi Bankası ayrıca SMS atarak da kredi veriyor. SMS ile başvuru yapmak isteyenler Bireysel TC KİMLİK ve Aylık gelir yazarak 4411 numarasına mesaj atabilirler ve bu şekilde kredi alabileceklerdir.

QNB Finansbank

SMS ile başvuru dediğimiz zaman aklımıza gelen QNB Finansbank, ATM kartı olan vatandaşlara 16.000 TL verecek. 36 ay vadeye kadar kredi alabileceksiniz. 3 ay ertelemeli verilen bu kredilerde, SMS atarak kredi alabileceksiniz. Bu bankayı seçiyorsanız, TC KİMLİK numaranızı 5030 numarasına mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olursunuz. QNB mobil uygulaması üzerinden de kredi almanız mümkündür. Bankanın mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Bankadan mobil uygulama ile kredi alacak kişiler, banka kredi notu daha yüksek olması gerekiyor. Bu şartlar dahilinde ayrıca en yakın QNB Finansbank şubesine de giderek kredi alabileceksiniz. QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişilere hemen işlem yapılır ve onay verilir.