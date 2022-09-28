29 Eylül 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 29 Eylül 2022 tarihinde gizemli bir tavır sergileyebilir ve bazı anlarda kendilerini huzursuz hissedebilir. Ödemeler, para, maddi kazançlar ve krizler yeni günde koç burçlarının karşısına çıkacak olan konular arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra burç sahipleri perşembe gününde sosyal çevreleri sebebi ile de para harcamak zorunda kalabilir. Rahim hastalıkları, kalın bağırsak problemleri, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve erkeklerde prostat yeni günde koç burçlarının dikkat etmeleri gereken konular arasında yer almaktadır.

Boğa burcu 29 Eylül 2022 tarihinde ortakları ya da partnerleri ile kaliteli vakit geçirebilir. Diğer taraftan güvenmek konusu hakkında bazı endişeleri olabilen burç sahipleri ortakları ya da partnerlerine karşı ani tavırlar sergileyebilecektir. Fakat iş hayatında ise boğa burçlarını güzel gelişmeler bekliyor.

Ikizler burcu 29 Eylül 2022 tarihinde gündelik işler ve çalışma hayatı ile ilgilenecek ve hareketli bir gün geçirecektir. Bunun yanı sıra hukuk, eğitim ve seyahatler ile ilgili ani problemler de ikizler burcu için yaşanabilir. Ekim ayının sonuna kadar ikizler burcu aşk hakkında da güzel gelişmeler ile karşılaşacaktır.

Yengeç burcu 29 Eylül 2022 tarihinde çocuk tatil eğlence hobi aşk ve flört gibi konular ile İlgilenebilir ve duygusal olarak kendilerini rahat bir şekilde ifade edebilir.

Aslan burcu 29 Eylül 2022 tarihinde aile ve ev konuları ile ilgilenebilir ve aile büyükleriyle gerginlikler yaşayabilir. Duygusal olarak kendilerini endişeli ve sıkışmış hissedebilecek olan burç sahipleri bir sebeple kariyer hayatlarında da problemler yaşayacaktır.

Başak burcu 29 Eylül 2022 tarihinde kardeşleri ya da yakın çevreleri ile iletişime geçerek onlar ile bir buluşma planlayabilir. Bunun yanı sıra seyahat ve eğitim konuları da onlar için gündemde yer alacaktır.

Terazi burcu 29 Eylül 2022 tarihinde hayatlarının her alanında kendilerini şanslı hissedecektir.

Akrep burcu 29 Eylül 2022 tarihinde eskiye göre daha duyarlı davranışlar sergileyebilir ve duygusal olarak kendilerini daha iyi hissedebilir.

Yay Burcu 29 Eylül 2022 tarihinde yalnız kalmak isteyebilir ve kendilerini geri plana atabilir. Ani sağlık sorunlarına dikkat etmeleri gereken burç sahipleri ruhsal çalışmalar yaparak rahatlayacaktır. İletişim, eğitim ve seyahat gibi konularda da problem yaşayabilecek olan yay burçları yakın çevresiyle de bazı anlaşmazlıklar ile gündemde yer alabilir.

Oğlak burcu 29 Eylül 2022 tarihinde arkadaşlarıyla zaman geçirip sosyalleşebilir. Harcamalarına dikkat etmeleri gereken burç sahipleri eğlence anlayışları sebebiyle ani problemler yaşayacaktır. Bunun yanı sıra kariyer hayatlarında da güzel gelişmeler yaşayabilecek olan oğlak burçları aile büyüklerinden destek olabilir.

Kova burcu 29 Eylül 2022 tarihinde iş hayatlarında bazı problemler ile karşılaşabilir.

Balık burcu 29 Eylül 2022 tarihinde uzak akraba ve hukuk konuları ile ilgilenip bu konular hakkında vakit harcayacaktır. Balık burçları yolda giderken araba kazalarına karşı dikkatli olmalıdır.