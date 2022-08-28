29 Ağustos 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde eskiye göre daha özgüvenli ve kararlı bir duruş sergileyecektir. Yaşadıkları olaylara karşı bakış açılarında değişiklik yaşayacak olan burç sahipleri yeni düşüncelerine göre adımlar atacaktır. Fakat onlar için tavsiye edilen durum iş arkadaşlarının ya da çevrelerinin kendilerine önerdiklerini dikkate almaları ve bu yönde adımlar atmaları olacaktır.

Boğa burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde eskiye bağımlı bir tavır takınabilir ve değişiklik yapma konusunda zorluklar çekebilir. İlerisi için cesur davranma konusunda yeni günde iyi olmayacak olan boğa burçları geçmişte yaşadıkları kötü tecrübeleri hatırlayacaktır.

Ikizler burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde idealist bir tavır takınacak ve iletişim dillerini kullanarak etrafındaki kişileri etkilemeyi başaracak. Bazı zamanlarda idealist tavırları ikizler burçlarını zora soksa da ilerleyen zamanlarda ise kararlı duruşun meyveleri yenecektir. Yeni günde ikizler burçları için tavsiye edilen durum ailelerindeki otorite figürlerine karşı saygılı olmaları olacaktır.

Yengeç burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde içlerinde bulunan keşfetme ve araştırma duygusu ile etrafa karşı meraklı gözükebilir ve çeşitli araştırmalara başlayabilir. Yengeç burçları yeni günde her şeyi ve herkese kendileri için tez konusu yapabilir ve hareketli bir gün yaşayabilir.

Aslan burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde bazı ilişkiler içerisinde olacak ve çevresinin kendisinden onaylamayacağı konulara başlayacak. Marjinal insanlara çekildiğini hissedecek olan Aslan burçları yeni günde sıra dışı düşüncelere sahip olabilir. Sade ve normal yaşam tarzına geri dönmeleri uzun sürecek olan burç sahipleri farklı bir gün yaşayacaktır.

Başak burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde kendilerini çaresizlik ve çıkmaz içinde hissederken duygusal anlamda bir yıkım yaşayabilir. Onların hatırlaması gereken durum arzuların ve özlemlerin karşılığını her zaman bulmanın mümkün olmayacağıdır. Başak burçları yollarına devam etmekte 29 Ağustos tarihinde zorluk çekebilir.

Terazi burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde bencil davranışlar sergileyebilir ve aşkta kendilerini düşünebilir. Partnerlerine yeni günde tepki gösterecek olan Terazi burçları sabırlı olmayı öğrenmedir.

Akrep burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde manevi ve maddi anlamda kendilerini kısıtlanmış hissedebilir ve ileriye doğru adım atma konusunda zorluk çekebilir. İlişki hayatlarında ise aksiyonsuz bir gün geçirecek olan Akrep burçları, karamsar bir gün geçirecektir.

Yay burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde yeni insanlarla tanışabilir ve tanıştığı bu insanlar ile bazı girişim projelerinde bulunabilir. Adımlarını dikkatli bir şekilde atmaları gereken burç sahipleri sezgilerine güvenmelidir.

Oğlak burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde bazı hayal kırıklıklarını yeniden hatırlayabilir ve geçmişi anımsayabilir. İnsanlara güvenmeyi öğrenmeleri gereken burç sahipleri güven duygusu hakkındaki tereddütlerine bir an önce yenmelidir.

Kova burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde ihtiyaç duydukları motivasyon ve morale sahip olacaktır. Burç sahipleri yeni günde gelecek adına yapacakları girişimler için kendilerini hazır hissedecek ve gerekli adımları atacaktır. Diğer taraftan maddi konularda zorlanabilecek olan kova burçları yakın çevresinden gelecek olan yardımlar ile karşılaşabilir.

Balık burcu 29 Ağustos 2022 tarihinde ilişki hayatları ile gündemde olacak ve ailesi ile birlikte taşınma gibi konular ile ilgilenecek. Bunun yanı sıra balık burcunun yeni günde kısa süreli olan bir iş seyahatine çıkması da mümkün olabilir.