28 Şubat Tarihine Kadar Garanti BBVA Bankası 7500 TL Nakit Vereceğini Açıkladı

Özel bankalar arasında yer alan Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri yeni bir kampanya duyurusu başlattı. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar hemen kullanabilecekleri 7500 TL ödemeli ihtiyaç kredisini Garanti Bankası şubelerine giderek veya bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yaparak alabilecek.

Garanti Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu kampanya duyurusu sonrasında Kredi alacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olmasını gerektiğini söylüyor. Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanan ve düzenli ödemeler yapan kişilerin banka şubelerine gitmeden de 7500 TL ve üzerinde yüksek limitler de kredi onayı alabileceği Garanti Bankası mobil uygulamasına başvuru yapması gerekiyor.

Garanti Bankası vermiş olduğu 7500 TL nakit ödemesinde bireysel ihtiyaç kredisi olarak işlem yapacağı için kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmasını istiyor. Son iş yerinde 3 aylık sigortası olan emekli maaşı alan ve devlet memuru olan vatandaşların bu Kredi kampanyasına katılarak 7.500 TL'ye kadar ödeme alacağını söyleyebiliriz.

Kredi Başvurusu

Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksınız banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka kredi notu düşük olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi başvurusu yapamıyor.

Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka sizlere hemen 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlıyor. Son yapılan ihtiyaç kredisi kampanyası olan 7500 TL gelir belgesiz nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler kimlikleri ile birlikte en yakın Garanti Bankası şubesine giderek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar bu bankalar üzerinden alacakları ihtiyaç kredisi ile birlikte hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar ise müşteri hizmetleri numarasını arayarak hemen internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve kendi kredisini buradan başvuru yaparak alabilir. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunu internet bankacılığı üzerinden yaparak kredi onayı alan vatandaşlar şubelere gitmeden hafta sonu ve mesai saatleri dışında da onaylanan tutar kadar krediyi kendi hesaplarına yatırılıyor.