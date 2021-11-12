25.000 TL'ye Kadar Borcu Olanlara Müjdeli Haber: Son Dakika, Borç Kapatma ile Yapılandırma Yapın

25.000 TL borç kapatma kredisi almak için hangi bankaların kampanyaları daha avantajlıdır? Kredi başvurusu yapacaklar için başvuru şartları nelerdir? 25.000 TL borç kapatma kredisi ile hangi borçları kapatabiliriz? Sizlere bu haberimizde son dakika olarak bankalardan yayınlanan, 25.000 TL borç kapatma kredisi hakkında bilgiler vereceğiz.

Bankaların son zamanlarda uygun faizlerle yaptıkları kampanyalardan birisi de borç transfer kredisi kampanyalarıdır. Sizlerde bankalardan hızlı bir şekilde başvuru yapabilir ve anında borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler bu kredileri alabilirler. Borç kapatma kredilerinde bankalar hemen onay vermesi için öncelikle banka kredi skorunu bilmesi gerekiyor. Sürekli olarak gecikmeli ödemeler yapıyorsanız maalesef bu kredileri alamazsınız. Borç kapatma kredileri güncel ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız için verilmektedir. Genellikle bankalar tüm kredi kartı borçları için 25.000 TL vermektedir. Eğer banka borçlarınız icralık olduysa bu icralık borçları kapatan bir kredi maalesef yoktur.

Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve her ay yüksek limitli borçlar ödüyorsanız banka şartlarına uygun olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan hızlı yanıt alabilir ve kredinizi kullanabilirsiniz bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

Burgan Bank 25.000 TL Borç Kapatma Kredisi Başvurusu

Burgan Bank üzerinden 25.000 TL borç kapatma kredisi almanız için banka şubelerine evraklarınız ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin şartlara uygun olmaları durumunda hemen kredileri onay alacaktır. Banka emekli olan kişilerin emekli maaşlarının bu bankadan alınmasını isteyecek, çalışan müşterilerin de en az 2 aylık bir sigortasının olmasını isteyecektir. Bu şartlara uygunsanız ve tüm banka borçlarınız 25.000 TL civarındaysa bankadan hemen borç transfer kredisi alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve kredi başvurusu için size en yakın banka şubesine gitmenizi öneririz.

Garanti BBVA 25.000 TL Borç Kapatma Kredisi Başvurusu

Garanti BBVA üzerinden de 25.000 TL’ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu aldığınız kredilerde dilerseniz sadece kredi kartını kapatabilir, dilerseniz sadece kredi ödemesini yapabilirsiniz. Banka 25.000 TL kredi başvurusunu en yakın banka şubesinden yaptırmaktadır. Eğer 3 aylık sigortalı bir çalışansanız 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri alabilirsiniz. Banka internet bankacılığını kullanıyorsanız, internet üzerinden sadece yeni bir kredi başvurusu yapabilirsiniz. Borç kapatma kredilerinde bankalar sadece şubelerden işlem yapacaktır.

İş Bankası 25.000 TL Borç Kapatma Kredisi Başvurusu

İş Bankası üzerinden de 25.000 TL borç kapatma kredisi alabiliyorsunuz. Banka uygun faiz oranları ve 36 ay vadeli kredi seçenekleriyle müşterilerin diğer banka borçlarını bir bankada toplayıp hemen borç kapatma kredisi vermektedir. Kredi başvurusu sonrasında 36 ay vadeye kadar işlem yapacağınız gibi dilerseniz 3 veya 6 ay ertelemeli de kredi kullanabilirsiniz. İş Bankası şubelerine giderken evrak, kimlik ve borç kapatma bilgilerinizi yanınızda götürmeniz yeterli olacaktır. Kredi başvurusu sonrasında banka şartlarına uygun olan kişiler hemen onay alacaklardır.