2500 TL'si olan anında kazanıyor! Emek paketi açıklandı! Vatandaşlar bayram etti!

Emek paketi açıklandı! Vatandaşlar bayram etti! 2500 TL'si olan anında kazanıyor! Türkiye Finans’ın başlattığı kampanya ile sizde ciddi karlar elde edebilirsiniz. Banka tarafından yapılan kampanya ile sizde yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Ekonomik problemler herkesin zorlanmasına neden oluyor. Parasının yok olmasını istemeyenler şimdi vadeli hesapları kullanıyor. Vadeli hesapları tercih ederek paranızı enflasyona karşı koruyabilirsiniz. Türkiye Finans kampanyası ile paranız değerleniyor.

Emek Paketi Nedir?

Türkiye Finans Bankası yakın zamanda kampanyasını tanıttı. Emek paketine en düşük 2500 liralık bütçe ile girebilirsiniz. Bu pakete tüm müşteriler geçiş yapabilir. Emek paketinde her ay bir adet faturanız banka tarafından ödeniyor. Ayrıca günlük yüksek faiz kazancı da alabilirsiniz. Banka sizlere paket üzerinden ücretsiz havale ve EFT hakkı sunuyor, Ayrıca ATM’lerden 1000 TL’ye kadar acil para ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz.

Emek Paketine Nasıl Başvuru Yapılır?

Emek paketinden yararlanmak için Türkiye Finans müşterisi olmanız gerekir. Mobil bankacılık uygulamasını indirerek buradan müşteri olabilirsiniz. Banka hesabınıza 2500 lira TL yatırarak hemen kazanmaya başlayabilirsiniz. ‘Emek Paketi’ hesabını internet bankacılığı üzerinden seçebilirsiniz. Bu açılan hesaba sadece 2500 TL aktarmanız yeterli olacaktır. Türkiye Finans emek paketi ile müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. Sizde bu pakete dahil olarak bankanın sunduğu avantajlardan çok kolay bir şekilde yararlanabilirsiniz. Emek paketi hakkında daha fazla bilgiyi internet üzerinde bulabilirsiniz.

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