25 Ekim 2022 Güneş Tutulması Burçlar Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Güneş tutulması senenin en önemli doğa olaylarından biri olarak görülüyor ve 25 Ekim Salı günü gerçekleşmesine sebebiyle günün en çok konuşulan konusu oluyor Türkiye'den de izlenebilecek olan ve 2022 senesinin son parçalı güneş tutulması özelliği ile adından söz ettiren bu olay Ay’ın Güneş ile yer arasına girmesiyle oluşmaktadır. Bunun yanı sıra Güneş tutulması hakkında dikkat çekici olan bir diğer konu ise burçlar üzerindeki etkisi oldu.

Akrep burcunda 25 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan ve 2022 senesinin son güneş tutulması özelliği ile bilinen doğa olayı burçlara vereceği etkisiyle adından söz ettirdi. Venüs etkisi tutulmada görülecek ve bu durumun burçlar üzerinde nasıl bir etki bıraktığı konuşulacak. Parçalı güneş tutulması saat 12.40 ile 15.05 arasında görülecek ve bu durum astrolojide yeniden başlamak anlamına gelecek. Akrep burcunda yaşanacak olan güneş tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri ve hangi burçların hangi olaylar yaşayacağı ile ilgili detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

25 Ekim Salı gününde gerçekleşecek olan parçalı güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek ve 2022 senesinin son tutulması olacak. Saat 12.40 ile 15.05 arasında görülecek olan parçalı güneş tutulması günün en çok konuşulan konusu olarak görüldü.

Bir güneş tutulması akrep burcunun 2. derecesinde meydana gelecek ve 25 Ekim 2022 tarihinde saat 13.48'de gerçekleşecek. Bilincin yeni bir durumunu, yeni başlangıçları ve yeni bir sayfayı ifade eden güneş tutulması yaklaşık olarak 1 ay önceden etkilerini göstermeye başlamıştı. Sonraki 6 aylık süre ile de devam edecek olan bu tutunma bazı insanlara göre daha uzun süreyi de ifade edebilir.

Sabit burçları yakından ilgilendirmekte olan Güneş tutulması yeniden başlamak anlamına gelmektedir. Akrep burcunda yaşanacak olan Güneş tutulması için geri sayım başladı ve konu gündemin üst sıralarında yer aldı. Güneş tutulması akrep burcunda gerçekleşecek ve parasal krizlerin, tükenen ve duraklayan ilişkilerin, sonlanan olayların ve yoğun güçlü duyguların simgesi olacak.

Akrep burcu kötüye bulaşma işin kendinde olmayanı elde etmek gibi temaları anlatırken boğa burcu da elindeki ile mutlu olma ve elindekini koruma aşaması olarak bilinmektedir. Güneş tutulmasının etkileri arasında şartları zorlayan ve manipülatif durumlar da ortaya çıkabilecektir.

Tutulmada iş hayatı devlete yönelik konular ve hiyerarşi ilgilendiren durumlar da bu dönemde ön plana çıkabilir ve dönüşümsel bir şekilde devam edebilir.

Devleti ilgilendiren kademelerde devrilmeler, istifalar ve değişiklikler de söz konusu olabilir ve yeni dönem başlatıcı olarak dönüşümler meydana gelebilir.

Yanlış yapılan hareketler kazalar, zamanlama problemleri yanlış iletişim yalan ve yanlış anlaşılma gibi konular güneş tutulmanın burçlar üzerinde göstereceği etkiler arasında yer almaktadır. Bu süreç içerisindeki dünyadaki gerilimin hızı artış gösterebilir ve din felsefe ve akademik konularda ön plana çıkabilir. Bunun yanı sıra kişisel haritalarımızda evlilik, ikili ilişkiler ve sosyal konularda gündeme gelecektir.