Garanti Bankası, tüketicilere yönelik yeni bir kredi kampanyası ile öne çıkmaktadır. Bu yeni finansal çözüm, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası aracılığıyla yapılacak başvurular sonucunda, belirli bir kredi skoruna ulaşabilen bireylere gelir belgesi ibraz etmeksizin 24.000 TL kredi imkanı sunmaktadır.

GELİR BELGESİ OLMADAN KREDİ KULLANIMI

Gelir belgesiz kredi kullanmayı hedefleyen müşterilerin, Garanti Bankası'nın dijital platformu üzerinden işlem yapması gerekmektedir. Bu hizmet, müşterilerin finansal ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilmesi için banka tarafından başlatılmıştır. Başvuruların hızla sonuçlanması ve aynı iş günü içinde hesaplara para transferi yapılması, müşteri memnuniyetini artırıyor.

Garanti Bankası'nın bu hizmetinden yararlanmak isteyen müşterilerin, kredi skorlarının 1100 veya üzeri olması gerekmektedir. Bu kriterlere ek olarak, sigortalı çalışanların son iş yerlerinde en az üç ay sigortalı olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Emeklilere özel kampanyalarla da dikkat çeken Garanti Bankası, emekli maaşını kendi hesaplarından alan müşterilere istedikleri zaman kredi kullanma olanağı sağlıyor.

GARANTİ BANKASI KREDİSİ

Garanti Bankası'nın dijital platformunda yapılan duyuruyla, başvuru gerçekleştiren müşterilerin sonuçları beş dakika içerisinde alabileceği belirtildi. Ayrıca, kampanya kapsamında krediye başvuranlara üç aylık erteleme imkanı da sunulmaktadır. Başvuru yapmak isteyenler, Garanti Bankası'nın dijital platformunda yer alan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayabilirler.