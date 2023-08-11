Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 genel seçimleri sırasında vaat ettiği kredi paketleri özellikle ilgi çekici. Bu paketler büyük ilgi gördü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat imzaladığı kredi paketi üzerinde bakanlığın resmen çalışmaya başladığı doğrulandı. Bu yeni faizsiz destek kredisi, bireylere faizsiz krediye erişim imkânı sağlayarak mali yardıma ihtiyaç duyanlara bir can simidi sunuyor.

İlk taksitin 24 ay ertelenmesi ve 60 aylık vade süresiyle kredi paketinin koşulları son derece elverişli. Bu da borçluların faiz yükü olmadan krediyi uzun bir süre boyunca rahatça geri ödeyebilecekleri anlamına geliyor. Peki bu krediden kimler yararlanabilecek ve kredi ne zaman verilmeye başlanacak? İşte ayrıntılar.

AİLE BANKASI KURULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş'a evlilik kredisi programının uygulamaya konulması talimatını verdiği öğrenildi. Ayrıca, kredi paketinin koşullarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve sonuçlandırılması talimatı da verildi.

Ankara'daki kaynaklara göre, Aile Bankası'nın kuruluşunun 2024 yerel seçimlerinden önce gerçekleşmesi bekleniyor. Bu banka, 60 ay geri ödeme süresi ile 150 bin TL'lik faizsiz kredi sunacak.

150.000 TL FAİZSİZ KREDİ NE ZAMAN VERİLECEK

Çok sayıda bireyin faydalanması beklenen kredi paketine ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş geçtiğimiz günlerde bu konuya değinerek, konunun sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı değil, birçok paydaşı ilgilendirdiğini vurguladı. Yani bu, diğer Bakanlıklarla istişare içinde yürütülecek bir program.

Açıklamasında Göktaş, “Bakanlığımız bu konudaki çalışmalarına başladı. Diğer paydaşlarımız da çalışmalarını bitirdikten sonra bu önemli uygulamayı kamuoyu ile paylaşıp detaylarını anlatacağız. Bu projenin, hayallerine ulaşmak isteyen sayısız genç için bir umut ışığı olduğunu belirtelim. Bildiğiniz gibi 150 bin liraya kadar destek sağlanıyor ve bu destek iki yıl ödemesiz, dört yıl faizsiz geri ödemeli olacak. Çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.