23 Yaşındaki Batuhan Hemşirenin Boğazı Kesik Cansız Bedeni Bulundu

23 yaşındaki genç hemşire Batuhan Yiğit, “arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum” diyerek Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan evinden ayrılmış ve bir daha geri dönmemişti. Genç isimden tekrar haber alınamadı ve acı habere ulaşıldı.23 yaşındaki Batuhan Yiğit’in cansız bedeni boğazı kesik bir halde bulundu ve çantasından da intihar notları ile falçata çıktı.

Yiğit, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden bu sen mezun olmuştu. Karşıyaka Mahallesi'nde 30 Aralık 2021 tarihinde öğle saatlerinde ailesi ile birlikte yaşadığı evden ayrılan genç, arkadaşları ile buluşacağını belirtmişti ancak o günden sonra eve geri dönen kimse olmadı.

Akşam olduğu zaman ailesi ile birlikte yaşadığı evine dönmeyen ve cep telefonuna da cevap vermeyen 23 yaşındaki genç hemşire Batuhan Yiğit’in yakınları gencin gidebileceği yerlere bakmaya başladı. Yiğit’e ulaşamayan ailesi daha sonra polis ekiplerine başvuruda da bulunmuş ve polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Bunun yanı sıra, genç hemşirenin üniversiteden mezun olması ardından atamasının da İstanbul Üsküdar’daki hastaneye yapıldığı bilgisine de ulaşıldı.

Gencin kaybolmasından 6 gün sonra ise Aktepe Mahallesi'ndeki orman alanında Yunus' timleri çeşitli çalışmalar başlatmıştı. Söz konusu ormanın dere yatağında polis ekipleri Yiğit’in boğazı kesilmiş cesedini buldu ve acı haber aileye bildirildi.

Acı haberi alan genç hemşire Batuhan Yiğit’in ailesinin bölgeye gelmesi ardından sinir krizi geçirdiği de öğrenildi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı ve Yiğit’in kafası kesilmiş cansız bedeninin yanında çantasının içinde intihar notu ve falçata buldu. Savcının da olay yerinde inceleme yapması sonrasında 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit’in cesedinin otopsinin gerçekleşmesi adına Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı açıklanan bilgiler arasında yer aldı.