23 Haziran 2021 Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Vakıfbank ve Halkbank Faiz Oranları! İhtiyaç, Konut, Taşıt Açıklandı!

Bankalardan kredi almak isteyenlere, son dakika kredi faiz oranları yayınlandı. Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Vakıfbank ve Halkbank gibi bankalar ile birlikte, diğer tüm ülkemizde hizmet veren bankalar yeni faiz oranlarını duyurdu. İhtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi ihtiyaçlarınız için bankalar sizlere özel kredi faiz oranları açıkladı. Bankalardan çeşitli ihtiyaçların olması durumunda, tüm kredi kampanyalarında faizler değişti. Sizlere yazımızda uygun faiz oranları veren bankalar bilgilerini verelim...

Bankalardan Başvuru Nasıl Yapılır?

Kredi faiz oranlarına geçmeden önce bankaların kredi başvuru aşamaları hakkında bilgiler verelim. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler, bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamasını kullanırlarsa, kredilerini banka şubelerine gitmeden alabileceklerdir. Kredi kullanmak isteyenler, 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi alabilirler. İhtiyaç kredileri ayrıca SMS ile ve ATM üzerinden de başvuru yapılan kredilerdir. Konut kredisi ve taşıt kredilerinde ise bankalardan evraklarınız ile başvuru yapabileceksiniz.

Vakıfbank Kredi Faiz Oranları

Kamu bankası olan Vakıfbank, konut kredisinde 1.34 faiz oranı ile işlem yapıyor. Konut kredisi için ayrıca 120 ay vadeli kredi veriyor. Taşıt kredisinde bankanın uyguladığı faiz oranı ise 1.50. İhtiyaç kredisi olarak 1.51 faz oranı ile kredi kullandırılmaktadır. İhtiyaç kredilerinde banka 36 ay vade ve 3 ay erteleme de yapıyor.

Ziraat Bankası Kredi Faiz Oranları

Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları yayınlandı. Banka, 1.54 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi veriyor. Bankanın son yaptığı kredi kampanyası ile 100 bin TL'ye kadar anında onay alabilirsiniz. Ziraat Bankası taşıt kredisi olarak sıfır ve ikinci el araç alımlarında 1.54 faiz oranı sunacak. Konut kredisinde ise banka 1.37 faiz oranı ve 120 ay vadeli kredi verecek.

Halkbank Kredi Faiz Oranları

Devlet bankası olan Halkbank üzerinden de kredi faiz oranları duyurusu yapıldı. Banka uygun faiz oranları ile yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Halkbank konut kredisi faizi, 1.39, Halkbank ihtiyaç kredisi 1.51, Halkbank taşıt kredisi faiz oranı ise 1.54 olarak duyurdu.

Akbank Kredi Faiz Oranları

Akbank, taşıt kredisinde 1.65, konut kredisinde ise 1.39 faiz oranı ile güncelleme yaptı. Banka ihtiyaç kredisinde ise 1.89 faiz ile kredi veriyor. İhtiyaç kredilerinde 36 ay vade ve 3 ay erteleme yapılmaktadır.

Garanti BBVA Kredi Faiz Oranları

Garanti BBVA üzerinden ihtiyaç kredisi faiz oranı 1.79 olarak belirlendi. Konut kredisinde 120 ay vadeli konut kredisi 1.46 olarak veriliyor. Taşıt kredisinde ise 1.71 faiz oranı ile sıfır ve ikinci el araç için kredi kullanabilirsiniz.