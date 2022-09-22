23 Eylül'de Sabah Bankalar Dolup Taşıyor! Sizlerde Alın, Bu Fırsatı Kaçırmayın: 44000 TL Ödemeler Hemen Hesapta Olacak

44000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara 44000 TL 'ye kadar aşağıdaki bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesi yapılacak. 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 44000 TL'ye kadar kullanacakları bu kredilerde şartları uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler vermektedir.

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olması durumunda işlemleriniz hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilerek, SMS ile nekadar onay aldıkları gösterilecektir. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. En yakın banka şubesine giderek de kredi alabileceğiniz kampanyalardan yararlanacak olan vatandaşların öncelikli olarak bireysel müşteri olması isteniyor.

Akbank

Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına gönderin.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorlarsa, Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusunda bulunabilir, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi alabilmektedir. 32 80 numarasına atacağınız mesaj ile birlikte kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu kredileri, istediğiniz zaman hesaplarımıza yatırarak da kullanabileceksiniz. 32 80 numarasına atılacak olan mesaj sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan bu krediler, şartlara uygun olarak hemen aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak da kullandırılmaktadır.