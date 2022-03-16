22 yaş ve üzerindekiler için önemli haber: Para verilecek! Son gün 31 Mart 2022 olacak. Son dakika kampanya duyurusu yapıldı! Banka üzerinden hesabı olan kişileri ilgilendiriyor. Bankalar üzerinden nakit kullanacak olan kişiler için kampanya yapan Ziraat Bankası ve Vakıfbank, 22 yaş ve üzerinde olan, sigortalı çalışan kişilere 20.000 TL gelir belgesiz olarak nakit vereceğini açıkladı. Uygun faiz oranları ile birlikte hemen sonuç alacağınız bu kampanyaya katılacak olan kişiler, 5 dakika içinde sonucunu öğrenebileceklerdir.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden kampanya duyurusu yapıldı. Bu şekilde başvuru yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecek ve bu sonuca göre hemen onay alacaktır. Kredi alacak kişilerin başvurularını hesaplarına atmaları için banka hızlı sonuç vermektedir.

Vakıfbank özellikle kredi alacak kişilerin sigorta durumuna bakarak kredi kullandırıyor. Kredi alacak kişiler, bankadan işlem yapmak istiyorsa, Vakıfbank son iş yerinde en son 12 aydır çalışıyor olmasını istemektedir. Yeni işe başlayan kişiler emekli veya memur kefil getirerek kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası ise 6 ay aynı iş yerinde çalışan kişilere destek kredisi başvurusu imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası 6 ay sigortası olan kişilerin banka kredi notu sıfır olsa bile hemen onay alacağını söyleyebiliriz. Ayrıca emekli, dul yetim maaşı alan kişiler de 20.000 TL için bankadan başvuru yapabilirler.

Başvuru

Nakit ihtiyacı olan kişiler, başvuru yapmak istiyorsa banka şubelerine gitmeden hesaplarına ödemeleri almaları gerekiyor. Başvuru yapacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar kredilerini hesaplarına atabileceklerdir. Ziraat Bankası veya Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak kredi onayı alan kişiler, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 20.000 TL gelir belgesiz kullanabilirler. 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için ayrıca internet bankacılığını da kullanabilirsiniz.