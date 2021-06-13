22 Kasım 1963te gerçekleşen Suikast sırasında John F. Kenndey'ye ilk kurşun isabet ettiğinde Kennedy'nin içinde bulunduğ

Yaklaşık dört senedir Paris’te yaşayan ve ailesini ziyaret etmek için şu anda İstanbul’da olan 28 yaşındaki Fatih Ayhan, Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra üniversite sınavında Türkiye 19. su olarak Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümünü kazanmış. Yüksek lisansını Mines ParisTech Endüstri Mühendisliğinde tamamlayan Fatih Bey, şu anda operasyon stratejisi üzerine danışmanlık yapan bir firmada çalışıyor ve yarışmada 125.000 TL değerindeki soruyu geçebilmeyi hedefliyor.

Kim Mİlyoner Olmak İster 125 bin TL değerinde soruda

22 Kasım 1963te gerçekleşen Suikast sırasında John F. Kenndey'ye ilk kurşun isabet ettiğinde Kennedy'nin içinde bulunduğu limuzinde o dahil toplam kaç kişi vardı?

A- 2

B- 4

C- 6

D- 8

Doğru Cevap: 6

Kennedy Limuzini vurulma anı!