22-42 yaş arasında olanlar için müjde var! Sıkıntısı olanlar öncelikli olacak şekilde, 17.000 TL verilecek

22-42 yaş arasında olan kişiler için gençlik kredisi veriliyor. Bankadan yapılan açıklamada acil ihtiyacı olan kişilere 17.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Bu kredileri verecek olan bankalar özel bankalar ile birlikte kamu bankaları oluyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 22-42 yaş arasında olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. 22-42 yaş arasında olan ve daha önce banka çalışması olan kişiler, başvurularını aşağıdaki bankalardan hemen yapacak.

TEB Bankası

TEB bankası üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay. Bu banka kredi vereceği müşterilerin banka kredi puanının 1200 ve üzerinde olmasını istiyor. Bankadan kredi alacak kişiler TC KİMLİK numarasını cep telefonunun mesaj kısmına yazarak ve bu mesajı 4466 numarasına göndererek başvuru yapacaklar. TEB Bankası yaptığı bu çalışma ile birlikte, hemen işlem sonucunu SMS ile gönderecek ve krediyi hesaplara atacaktır.

Akbank

Akbank SMS ile kredi verecek. KRedi TC KİMLİK yazarak bu mesajı 4425 numarasına mesaj atarsanız bankadan hemen başvuru yapmış olacaksınız. Banka ayrıca Akbank direkt uygulamasını kullanan kişilere de kredi ödemeleri vermektedir. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak işlem yapacak olan kişiler başvuru yapmak istiyorsa, bankanın internet adresine de giriş yapabilirler.

Vakıfbank ve Halkbank

İki kamu bankası yaptığı yeni kampanyada 22-42 yaş arasında olan ve sigortalı olarak son iş yerinde 6 aydır çalışan kişilere, kredi notu sıfır olsa bile 17.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Kredi notu olmayan ve düşük olan kişilerde bankalarda icralık bir durumu yoksa başvurusunu yapabilecek ve hesaplarına ödemeler alabileceklerdir. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 17.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alacak olan kişilerin banka şubelerindne başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank bu verilen bankalardan en kolay bir şekilde kredi başvurusu yaptıran bankadır. SMS ile kredi için TC Kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde kredi başvurusunu yapmış olacak ve onaylanan tutarı da hemen göreceksiniz. TC kimlik numarası üzerinden başvuru yapacak olan kişilere, banka hemen işlem yaparak 17.000 TL ödeme vermektedir.