21:30'dan sonra ödemeler yapılacak, TC kimlik numarası son rakamı 0-2-4-6-8 olanlar bu ödemeleri alacak

QNB Finansbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada özellikle bireysel müşterilerin nakit kredi kullanmaları için artık internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalar başladı. QNB Finansbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, son yapılan kampanya ile birlikte bugün itibariyle başlayan ve yılsonuna kadar devam edecek olan kampanyalarda düşük faizli 50000 TL kredi ödemesi verilecek.

Tc Kimlik numaranız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi alabileceğinizi sorgulaması yapılacak ve onaylanan tutarda hemen nekadar oldu sizlere kısa mesaiyle birlikte söyleyeceklerdir.

SMS KREDİ BAŞVURUSU

Sms, kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda, Finansbank üzerinden cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak, kredi onayı alıp nekadar onay aldıklarını, görebilir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda bankanın, sizler için başlatmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemesi alabileceğini söyleyebiliriz. 50000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere ihtiyaç kredisi olarak 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturulmaktadır. 50000 TL üzerinde kredi kullanacak olan vatandaşlar da 24 ay vadeli kredi kullanabilmektedir.

Emekli olan ve emekli maaşını bu bankadan alan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz kredilerle birlikte daha sonradan ihtiyaç kredisi veya borç kapatma, kredisini aynı anda kullanmanız için sizlere limitler belgelendirilmektedir.