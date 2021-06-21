21 Haziran Kabine Toplantısı Sonuçları Neler?Cumhurbaşkanı Yeni Kararları Açıkladı. Koronavirüs kapsamında yeni normalleşmenin 2.aşaması için kabine toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni alınan kararlar ile ilgili açıklamalar yaptı. Son yapılan tam kapanma sonrasında, aşamalı normalleşmeye 1 Haziran itibariyle geçmiştik. Bu normalleşme ile birlikte cafeler, restoranlar açılmış, cumartesi yasağı kaldırılmıştı. Yeni yapılan bilim kurulu toplantısı ve kabine toplantısı sonrasında yasaklardan nelerin değişeceği merak konusu olmaktadır.

21 Haziran Kabine Toplantısı’nda konuşulması gerek konuların başında Pazar günü yasakları kaldırılması konuşulacak. Ayrıca Maske takma ve aşılama da son durum da konuşulacak. Yapılan bu kabine toplantısında sinema ve tiyatroların da açılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde…

1 Temmuz'dan İtibaren