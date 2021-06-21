21 Haziran 2021 Kabine Toplantısı’nda Hangi Konular Görüşülecek, Kısıtlamalar Kalkacak Mı?

21 Haziran 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı tüm ülke vatandaşlarının gündeminde yer aldı. Koronavirüs süreci ile mücadele, turizm sektörüne ilişkin gelişmeler ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan konuların ele alınması beklenmekte.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı’nda gündeme ilişkin konular masaya yatırılacak. Koronavirüs ile mücadele başta olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan konular değerlendirilecek. Kabine Toplantısı’nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bir sunum gerçekleştirmesi de beklenirken hız kazanan aşılama süreci masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra aşılama sürecinin vaka sayılarına yansıması değerlendirilecek ve yerli aşı çalışmaları da toplantının önemli başlıkları arasında bulunacak.

21 Haziran 2021 Pazar Kısıtlaması Kalkacak Mı?

Koronavirüs kısıtlama tedbirlerinin de toplantı sırasında görüşülmesi bekleniyor. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilip gevşetilmeyeceği ve normalleşme sürecine ilişkin yeni adımların atılıp atılmayacağı merak konusu oldu.

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran tarihi itibari ile yeniden başlayacak olması ve turizm sektörünü açılması gibi konuların da gündemde yer alacağı tahmin edilmekte. 21 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı’nda turizme yönelik koronavirüs tedbirlerinin de ele alınacağı dikkat çekti.

Kabine Toplantısı’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da sunum yapması bekleniyor ve turizm sektörüne verilen KDV desteğin uzatılması konusunun gündemde yer alması konuşuluyor. Pandemi sonrasında işyerlerine ve çalışanlara verilen desteklerin de bugün toplanacak olan Kabine Toplantısı’nın gündeminde yer alacağı tahmin ediliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi, bunun yanı sıra güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülmesi beklenen başlıklar arasında yer almakta.