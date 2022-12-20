21 Aralık 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 21 Aralık 2022 tarihinde hayatlarının gün boyunca farklı yöne sürüklendiğini hissedecektir. Kariyer ile ilgili konularda ve iş hayatlarında dengesiz bir açı bulunan burç sahipleri etkileyici ve yetenekli oldukları konuları ön plana çıkarmayı tercih edebilir. Günün ilerleyen saatlerinde kendilerini bitkin hissetmeleri mümkün olan koçlar sonraki günlerde bu durumu düzeltecektir.

Boğa burcu 21 Aralık 2022 tarihinde mali bir problem yaşayabilir ve bu sebeple istedikleri her şeyi gerçekleştirme konusunda bazı engeller ile karşı karşıya gelebilir. Boğa burçları ellerinde çılgın paralar bulunmuyorsa maceralarını geleceğe saklayacaktır.

İkizler burcu 21 Aralık 2022 tarihinde kendilerine kapanıp kısılmış gibi hissedebilir ve bu histen kurtulmak için çaba gösterebilir. Unutulmaması gereken konu ikizler burçlarının günün son saatlerine doğru ödül alacağıdır.

Yengeç burcu 21 Aralık 2022 tarihinde kendilerini sudan çıkmış balık gibi hissedebilir ve ne yapması gerektiği konusunda bazı kararsızlıklar yaşayabilir. Yeni günde yapbozun bir kısmını kaçırdıklarını fark edebilecek olan burç sahipleri iletişim konusunda ise ustalıklarını sergileyecektir.

Aslan burcu 20 Aralık 2022 tarihinde çalışmaları gerektiğini fark edebilir ancak eğlence hayatından da vazgeçmekte zorlanabilir. Yeni günde her ikisini yapma konusunda zorlanabilecek olan burç sahipleri kaldırabileceklerinden fazlasını yüklemiş gibi hissedecektir. Her ne kadar burç sahipleri ofiste iyi vakit geçiriyor olsa da yakın arkadaşları onları dışarı çıkmaya ve eğlenmeye davet edecektir. Aslan burçları için görevlerini aceleye getirmek bazı problemlere sebep olabilir.

Başak burcu 21 Aralık 2022 tarihinde eğlenmeye hakları olduğunu düşünse de bunun için vakit bulamayabilir. Hayatlarında ne kadar hızlı olmak isterlerse istesinler başak burçları akışa göre ilerleyecektir.

Terazi burcu 21 Aralık 2022 tarihinde kendilerini rahat hissedecek ve dışarı çıkıp dünyayı görmeyi tercih edecektir. Bunun yanı sıra bazı konularda keşif yapmak için de can atmaya eğilimli olacak olan terazi burçları ilgi çekici kitaplar okuyabilir ve kültürel belgeseller izleyebilir.

Akrep burcu 21 Aralık 2022 tarihinde en eğlenceli anlarının ciddi bir konu ile sarsıldığını görecektir. Akrepler neşeli ve yaşam dolu bir şekilde yürüdükleri yolda hiç beklemedikleri bir dramın hayatlarına girdiğini görebilir ve bu durum karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Onlar için yapılabilecek en iyi durum kendilerine öngörülemeyen bir konuya hazırlanmak ve bu konu ile ilgili sakin kalmak olacaktır.

Yay burcu 21 Aralık 2022 tarihinde ilişkilerine verdikleri zararın kalıcı olduğunu düşünebilir ve bu sebeple bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Burç sahipleri için çevrelerinde bulunan insanların hareketleri onların gözüne batabilir ve yay burçları bu durumun kendilerinden kaynaklanabileceğini göz önünde bulundurabilir.

Oğlak burcu 21 Aralık 2022 tarihinden daha önce daha az heyecan duydukları şeyleri tamamlamak isteyecek ve günün keyfini çıkarmayı tercih edecektir. Yine bir problemle karşılaşmaları mümkün olan burç sahipleri bu konu ile doğrudan yüzleşmelidir.