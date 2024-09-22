2024 Black Friday indirimleri, fırsat alışverişi yapmak isteyenler için merakla bekleniyor. Tüm kıyafet ve elektronik mağazalarının bu özel günde sürpriz indirimler sunması bekleniyor.

2024 Black Friday Ne Zaman?

Black Friday, her yıl Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor. Bu yıl Black Friday indirimleri, 29 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Bu tarihin yer aldığı hafta boyunca ve sonrasında da birçok indirim kampanyası düzenlenecek.

Black Friday Nedir?

Black Friday, ABD’de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününü ifade eder ve 1932’den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar bu gün çok erken saatlerde açılır ve geç kapanarak, beklenmedik indirimler sunar. Black Friday, resmi bir tatil değildir, ancak Kanada ve İngiltere gibi diğer ülkelerde de kutlanmaktadır. Özellikle Amazon gibi çevrimiçi perakendeciler de büyük indirimler yapar.

Alışveriş için hazır olun; 29 Kasım’da fırsatlar kapınızı çalacak!