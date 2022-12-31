2023 yılında sıfır otomobil almayı düşünenlere kara haber tez geldi! Tüm Türkiye’yi etkileyecek!  

Tüm Türkiye’yi etkileyecek! 2023 yılında sıfır otomobil almayı düşünenlere kara haber tez geldi! ÖTV düzenlemesi ile birlikte birçok kişi hayalindeki otomobili almak için bir şans elde ettiğini düşündüğü için bayilere akın etti ancak bayilerde hemen hemen herkes aynı sorun ile karşı karşıya kaldı matrah düzenlemesi ile 80 bin Türk Lirası indirime varan giriş segment otomobillerin otomobil stoğu yok cevabı ile bayilerde bulunmadığı kişilere bildirildi.

Durumdan muzdarip olan kişiler ikinci el araç satıcılarında ise ÖTV indiriminden faydalanan araçların daha pahalı fiyata satıldığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. İkinci el araç satıcıları durumdan istifade ederek stokladıkları araçları bayide olduğundan daha pahalı fiyata satarak fırsatçılık yapıyorlar ve tüketiciyi zorluyorlar.

Bunun önüne geçmek için hükümetin aldığı önlemler bulunsa da ikinci el araç satıcıları bunun da bir yolunu bularak engelleri kırdığı ve olduğundan daha pahalı fiyata araç sattıkları görüldü.

Giriş segment otomobillerin yaklaşık 80 Bin Türk Lirası’na varan indirimleri hiçbir şekilde fiyatlara yansımayarak tam tersi daha pahalı bir şekilde satılmadı tepki topladı.

ÖTV indiriminden etkilenmeyen araçlar bayilerde stoklarda bulunmakta ve normal fiyatlarına satılmakta. İkinci el araç satıcıları tarafından stoklanan giriş segment araçların ÖTV indirimini halkın yararına olmasını engellediği açık bir gerçek.

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