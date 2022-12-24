2023 Yılı İçin Beklenen Zamlar Nelerdir? Tüketiciyi Nasıl Ekleyecek?

Yeni yıla girmeye az bir süre kala zam haberlerinin ardı arkası birden gelmeye başladığı görülüyor. Vatandaşlar asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranını beklerken diğer yandan da harcama anlamındaki zamlar gündemi meşgul ediyor. 2023 yılını az bir süre kalan yıl içerisinde bazı kalemlerde 2022 yılına göre daha fazla harcama yapılacağı haberleri yayılıyor.

Açıklanması beklenen asgari ücret zam oranları ve memur maaşları zamları yansıtılmadan 2023 yılında hangi kalemlere daha fazla harcama yapılması gerektiği ise belirlenmiş durumda. 2022 yılında da ardı arkasına zam haberleri sık sık geliyordu. Vatandaşlar şimdi ise 2023 yılına çok az bir süre kala daha yeni yıl gelmeden birçok kalemde daha fazla para ödenmesi gerektiğinin haberi ile 2023 yılında nasıl geçineceğini hesabını yapmaya başladı.

Yeni Yıl ile Keseden Neler Gidecek

Ime kayıt harçları resmi gazetede yayınlanan bilgilere göre yeni yılın gelmesi ile birlikte IMEI kayıt ücretleri vergiler ödemelerinde uygulanacak olan artış oranlarının 2,39 gibi ortalama bir rakam hesapladı. Ancak ilerleyen günlerde herhangi bir indirim söz konusu olmazsa 2023 yılının gelmesi ile birlikte ımeı kayıt ücretlerinin ortalama olarak 2732 TL’den 6.091 TL’ye kadar yükselmesi söz konusu. Araç muayene ücretlerinde de yüksek oranda zamlar yapıldı.

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte yeniden değerleme oranlarına göre araç muayene ücretlerinde de büyük artış yaşanacağı bekleniyor. Elde edilen veriler ışığında İstanbul’daki mezarlık fiyatlarında dahi artış yaşandı akıllara durgunluk veren bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Karara göre İstanbul’da 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde cenaze hizmetleri ve mezarlık fiyatları belirlenmiş durumda. Belirlenen fiyatlar neticesinde KaracaAhmet Çengelköy Nakkaştepe 1 kısım Zincirlikuyu Aşiyan Ulus 6600 TL’den yer bedeli olarak 7260 TL’ye kadar yükseldi.