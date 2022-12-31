2023 Yılı Gelir Vergisi Zamlı Tarifeleri Belli Oldu!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati tarafından 2023 yılında geçerli olacak vergi tarifeleri netleşti. Gelir vergisindeki ilk tarifeye yönelik gelen rakamlar 32.000 TL'den 70.000 TL'ye ulaştığını ifade etti. Bakan Nebati ilk dilimin 70 bin TL olduğunu ikinci dilimi ise 150.000 TL'ye ulaştığını ifade ettiği konuşmasında 3. dilim için 550.000 TL, 4 dilim ise 1,9 milyon TL'ye ulaştı, ifadesinde bulundu.

Gelir vergileri tarifelerine yönelik yapılan bu düzenleme sonrasında oluşan rakamlar asgari ücrete yönelik uygulanan %54.5 oranındaki artışın etkisi oldukça büyük gözüküyor. Gelir vergisi ile damga vergisini istisnaları da yansımış olduğu fark ediliyor. Bu demek oluyor ki ücretli çalışanların ödeyecekleri vergiler azaltılmış olacak.

2023 yılında yapılacak olan yeni uygulama kapsamında asgari ücrette uygulanan istisna göz önünde bulundurularak ücretli çalışanlar yılda 120.096 TL'yi bulan gelir ve damga vergilerinden muaf ilan ediliyor.

2022 yılı içerisinde 51 TL'ye ulaşan yemek parası ücreti istisna tutarı ile 110 TL oldu. 25,5 TL olan yol parası istisna tutarı ile 56 TL'yi gördü. Bu sebeple işçiye ödenen aylık 2.860 TL yemek parası buna ek 1.456 TL yol parası vergi istisnası olarak gösterilip çalışanlara verilebiliyor. 30 Aralık tarihinde yapılan bu açıklama Nebati Twitter hesabı üzerinden “Çalışanlarımıza hayırlı olsun” diyerek duyuruldu.