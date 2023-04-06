2023 model yeni Renault Toros için son dakika gelişmesi yaşandı! Üretilecek mi? İşte yanıtı...

Üretilecek mi? İşte yanıtı... 2023 model yeni Renault Toros için son dakika gelişmesi yaşandı! Gazeteci Emre Özpeynirci, Toros hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı ve 2023 model Toros'un gelmeyeceğini duyurdu.

Önceden bazı iddialar ortaya atılmış ve Toros severler, aracın ne zaman çıkacağına dair bilgi araştırmaları yapmaya başlamışlardı. Fakat son dakika açıklaması, bu araştırmaların son bulmasına sebep oldu.

Taşıt dünyasına dair haberleri aktaran Emre Özpeynirci, Toros hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Özpeynirci, "Arkadaşlar, 2023 model Toros diye yayılan bu görsel doğru değil. Bir de fiyat filan yazmışlar Tamamem uydurma. Bana da atmayın" şeklinde konuştu.

Bu açıklama, Toros severlerin merakını gidermiş oldu. 2023 model Toros'un gelmeyeceği kesinleşti ve araç hayranlarına kötü bir haber olarak duyuruldu. Ancak Renault'un diğer modelleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler, haber kaynaklarını takip edebilirler.