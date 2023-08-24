İşsizlik maaşının ne kadar olduğunu pek çok kişi merak ediyor. İşsizlik maaşı, işten ayrılan kişilere ödenir. İşten çıkarılan kişilerin işsizlik maaşı alabilmesi için kendi kusuru olmamalıdır. Kendi isteğiyle işten ayrılanların da işsizlik maaşı alması mümkün değildir.

İşsizlik maaşı almanın belli şartları bulunuyor. Bu şartları sağlayanlara çalışma yılına göre değişen sürelerde ödeme yapılıyor. Asgari ücrete yapılan %34 oranında zam sonrasında işsizlik maaşı da arttı. İşsizlik maaşı miktarı, çalışırken alınan ücrete göre değişiyor. İşsizlik maaşı almak isteyenlerin İŞKUR’ a başvuru yapması gerekir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI

İşsizlik maaşına başvurmak isteyenlerin kendi isteğiyle ve kusuruyla işsiz kalmaması gerekir. Son 120 gün içinde hizmet akdine tabi olmak da gereken şartlar arasındadır.

Son üç yıl içerisinde 600 gün prim ödemesi gerekir. Bu şartları sağlayanlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR merkezinden başvuru yapabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI SÜRESİ NE KADARDIR?

İşsizlik maaşı süresinin ne kadar olduğu merak ediliyor. İşsizlik maaşı ödeme süreleri şu şekildedir:

600 gün sigortalılığı olanlara 180 gün prim veriliyor.

900 gün sigorta süresi olanlara 240 gün boyunca prim ödeniyor.

1080 gün sigorta süresi olanlar, 300 gün işsizlik maaşı alabilir.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADARDIR?

İşsizlik maaşı, yıllara göre değişir. Asgari ücret arttıkça işsizlik maaşında da artış meydana gelir. En düşük işsizlik maaşı 5365 TL olarak uygulanır. En yüksek işsizlik maaşı 10 bin 731 TL olarak ödenir.

İşsizlik maaşı almak isteyenlerin İŞKUR internet sitesi üzerinden başvurusunu iletmesi gerekir. Aynı zamanda İŞKUR merkezlerine giderek de başvuru yapılabilir. İşsizlik maaşı alan kişilerin çalışmaya başlaması halinde maaşları kesilir. İşsizlik maaşları alanlara, İŞKUR tarafından uygun işler önerilir. Kişilerin kendilerine uygun iş tekliflerini kabul etmesi gerekir. Böylece işsizlerin yeni bir iş sahibi olması kolaylaşır.