2023 Asgari Ücreti Belli Oldu! 8.506 TL ile Yeni Rekor Geldi! Piyasalar Nasıl Etkilenecek?

İşçilerin uzun süredir beklediği asgari ücret açıklaması geldi. 2023 yılı itibarıyla yeni alınacak olan asgari ücret 8.506 TL oldu. Bununla beraber başkan Erdoğan yaptığı açıklamada ara düzenleme mesajı da vermiş oldu. Yeni yıla giriş yapmadan önce Aralık ayının 22'si itibariyle netleşen asgari ücret zammı 5.500 TL olan rakamı 8.506 TL'ye ulaştırdı. Açıklanan bu son rakam ile beraber yeni süreçte yaşanan asgari ücret artışı T.66 seviyelerinde yükselmiş oldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyordu. Asgari ücret zammı sonunda belli oldu. 2023 yılında artık çalışanlar 8.506 TL almaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı konu üzerine: “Eğer yıl içerisinde istenmeyen bir tablo ile karşılaşıldığında geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeniden bir ara düzenleme yapacağız. Bundan kaçınmayız hem işçimiz hem de emekçimizin refahı için kimsenin hakkınızı zayi etmeye ortam oluşturmayacağız ve biz milletimiz için varız mesajında bulundu. Cumhurbaşkanının son dakika olarak televizyonlarda aynı anda basına yansıdığı konuşmasında çarpıcı açıklamalara da değindi.

“Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda asgari ücret için hem çalışan hem de işveren temsilcileri ve bakanlıklarla bir araya geldik. Yapılan toplantılar sonrasında hem işçi hem de işveren tarafından ortak bir rakam üzerinde anlaşmaya varılamadı. Hükümet olarak bu konuda teklif ve gerek şeyleri saygıyla karşılamaktayız. Bize düşen görevlerimizi ülkemize hakkaniyetle sürdürülebilir bir sonuca ulaştırmaktır” diyerek ekledi. Yapılan açıklamama sonrasında dün üçüncüsü gerçekleşen asgari ücret tespit komisyonu toplantısında ortak bir karara varılmadan toplantının bitirildiği görülüyor. Sonuç olarak açıklanan bu rakamın Cumhurbaşkanının kendi insiyatifini kullanarak dönemin refah payını göz önünde bulundurup genel ekonomi çerçevesinde verdiği bir karar olduğu da fark ediliyor.

Memur ve Sözleşmeli İşçi İçin Ne Dedi?

Konuşmanın devamında: “Açıklayacağımız ücret ülkenin ekonomisi ve sosyal görüntüsü ile uyumlu bir rakamdır. Hem istihdam hem yatırım hem de ihracatta cari fazlayı büyüme gayretlerimiz ile olumlu bir sonuca taşıyarak bu kararı aldık. 37.6 milyonluk istihdam sürecinde şu anda tarihteki en yüksek çalışan rakamına ulaşmış durumdayız. 85 milyonu aşkın vatandaşın hayat kalitesini yükseltmek için çalışmaktayız” dedikten hemen sonra sözleşmeli işçilere konusuna da değindi. Sözleşmeli işçiler için asgari ücrete yönelik yapılan açıklamanın konuşmasında şu sözlere yer verildi: “Geçtiğimiz hafta kamu görevlileri ile ek gösterge ve sözleşmelilerin kadroya geçişine yönelik süreci çözüme kavuşturmuştuk. Şu anda önümüzde memur ve emeklilerin maaşlarına yönelik yapılacak artış tespiti bulunuyor” dedi.

Yeni Rekor: Asgari ücret 0 Artış Yaşandı!

Asgari ücret 2002 yılında 184 TL idi. 30 kat artışını getirildiği hükümet döneminde reel olarak bakıldığında 2'lik bir artış olduğu fark ediliyor. Geçtiğimiz yılın başındaki artış oranı ise P oranında net asgari ücreti 4.253 TL'ye kadar yükseltildi. Bununla beraber damga ve gelir vergisi de kaldırıldı. Temmuz ayında 2 kez bir düzenleme yapılma ihtiyacı duyuldu ve asgari ücret 5.500 TL'ye çıkarıldı. Toplamda kümülatif olarak yüzde 95 oranında bir artış sağlanmış olundu. Süreçte enflasyonun hızlı bir şekilde düşüşü gözlemlenmesi planlanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklanmadan önce Kasım ayı verileri aslında bunu da gösteriyor. Enflasyon yılın ortasında 0'lu rakamlardaydı.

Şu anda 'lere kadar düşmüş durumda yine de beklenmedik bir durumu yaşanıldığı anda 2023'ün Temmuz ayında asgari ücrete yönelik yeni bir artış yapılacağını da sözü verilmiş olundu. İşçilerin de emeklilerin refah seviyesini ve gelirini arttırabilmek ve yönetebilmek adına süreçte kimseyi zayi etmeden uygun bir karara varılacak. Sonuç olarak 2023 yılı için 8.506 TL olarak belirlenen rakam da sabit kılınıldı. Asgari ücret bununla beraber p'in üzerinde bir artış yaşamış oldu belirlenen bu rakam 2022 Ocak ayına göre kıyaslandığında 0 oranında bir artış olduğu fark ediliyor. Bu da yeni bir rekor olarak gündemde yerini koruyor.

Brüt Asgari ücret 10 bin 8 TL Oldu!

Enflasyonla mücadele edilemediğinde yıl ortasında bu rakamın daha da artırılması planlanıyor. Yapılan bu yeni artışla beraber Asgari ücretin brüt rakamı 10 bin 8 TL olarak hesaplandı. Net tutar ise 8.506 TL oldu. Asgari ücrette yaşanan bu artış farklı gelir gruplarına yönelik de fiyat değişimini beraberinde getirecek. Önümüzdeki günlerde sektörel olarak fiyatlarda yeni bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Bunun yanı sıra devletin sunmuş olduğu destek ödemelerinde de artış yaşanması bekleniyor.

Asgari Ücret Nasıl Alınır? İşçi Hesabı

Asgari ücret bir işçinin 30 günlük çalıştığı iş günü üzerinden hesaplanıyor. Haftada bir gün yasal olarak ücretli izin zorunlu olarak işçiye sunuluyor. Bu da haftalık 45 saatlik bir standart çalışmayı ifade ediyor. Haftalık çalışma saati üzerinden günlük mesai 7,5 saati ortalama olarak oluşturuyor ve bu çalışma düzenini benimseyen bir işçinin 2023 yılında ay sonunda alacak olduğu maaş 8.506 TL oluyor.

İşsizlik Maaşı, Kıdem Tazminatı ve 65 Yaş Aylığıda Arttı!

Asgari ücret zammı belli oldu. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve 65 yaş aylığında da yükseliş yaşanması bekleniyor. Elde edilen son verilere geri 2023 yılında işsizlik maaşı alacak bir kişinin en düşük alacak olduğu tutar 3.971 TL oldu. Bu rakam en yüksek bazda değerlendirildiğinde 7.944 TL'yi buluyor. Açıklanan bu rakam EYT için bekleyen emeklilik sürecini başlatacak çalışanları da etkiliyor. Askerlik ve doğum borçlanmasında ödenecek olan eksik primlerin tutarlarında da artış yaşanmasını gerektiriyor.

Doğum ve askerlik borçlanması için belirlenen rakam günlük asgari ücretin brüt rakamı üzerinden hesaplanıyor. Belirlenen bu rakam 2'sinden az ve 7,5 katından fazla olduğunda hesaplama yapılamıyor. Uzun süredir açıklanması beklenen asgari ücret rakamı bu yönüyle EYT sürecini başlatacak olan kişiler için olumsuzluk olarak görülüyor. Çünkü günlük olarak ödenmesi gereken prim borçları da dolaylı yoldan artış yaşamış olacak.

Askerlik ve Doğum Borçlanması Primi Artıyor!

2022 yılı içerisinde doğum borçlanması bir çocuk üzerinden bakıldığında 720 günlük hesaplama sonrası 76.861 TL rakamı oluşuyor. 2 çocuk için bu rakam 153 bin TL'ye aşıyor. Bu ortalama rakamları üzerinden kişi kendi ödemesi gereken prim tutarını hesaplayabilir. Ancak bu rakam 2023 yılı asgari ücreti ile beraber yeniden güncellenmeye bekliyor. Askerlik borçlanması için de durum farklı değil. 12 ay üzerinden düşünüldüğünde rakam 38.430 TL'yi görüyor. 18 ay olduğunda ise 157.000 645 TL'ye ulaşıyor. Bu rakamlar düşünülerek 2023 yılı asgari ücret tutarı ile beraber brüt rakamı üzerinden yeniden bir Yükseliş yaşanması da bekleniyor.

Aralık Ayı Asgari Ücrete Doğru Neler Yaşandı?

Asgari ücretin açıklanmasına yönelik 3 farklı toplantı Aralık ayı içerisinde gerçekleştirildi. Asgari ücret tespit komisyonu, Hazine ve maliye bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Bilgin'in toplantıya katıldığı işçi ve işverenlerin de süreçte yer aldığı 15 kişilik bir ekip süreci başlatmıştı. Ardından yapılan son toplantıda Türk-iş 9.000 lira teklifini sunmuş masaya tekrar oturmam demişti. Fakat bu konuda olumlu bir yanıt oluşturulamadı. Cumhurbaşkanlığı kimseye göre hareket edemeyiz, dedikten sonra net rakamını kendisinin belirleyeceğini de fark ettirmiş oldu.

Cumhurbaşkanı yapılan 3 toplantının üzerinden henüz 24 saati yeni geçmişken 22 Aralık Perşembe günü saat 12.00'dan itibaren tüm hazırlıklar tamamlandı ve yeni asgari ücretin açıklanabilmesi için ortam oluşturuldu. Erdoğan Beştepe'de basın ekiplerinin karşısında 2023 yılının asgari ücret rakamını kendi belirlediği inisiyatif üzerinden net olarak kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan bu rakam işçi ve işverenleri etkilediği gibi devletin kurumsal ödemelerini, vergi ödemelerini, destek ödemelerini ve prim borcu ödemelerini de etkiliyor.