2023 asgari ücret zammı ve evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için AGİ kaç para belli oldu

Evli, bekar ve çocuklu çalışanlar için AGİ kaç para belli oldu. 2023 asgari ücret zammı da açıklandı. Asgari ücret damga vergisinden muaf tutulduğundan dolayı maaşlarda 38 TL’lik bir kazanım olacak. Normalde AGi uygulaması devam etseydi birçok çalışan 600 TL’nin üzerinde bir gelir vergisi muafiyet tutarından yararlanabileceklerdi. Şu an baktığımızda bekar ve çocuğu olmayan kimseler evli ve çocuklara ailelere göre çok daha fazla kazanım elde ediyor diyebiliriz.

Asgari Ücretinde Artması Bekleniyor

Geçmiş dönemlerde asgari ücretlilerin şartlarının iyileştirilmesi için birçok kez zam yapılmasından sonra asgari ücretle çalışan kimseler ilerleyen dönemlerde maaşlarda daha fazla değişiklik olup olmayacağını merak etmeye başladılar. Sosyal medyadan gelen haberlere baktığımızda birçok kesimde olduğu gibi asgari ücretlilerde yılbaşında zam alacaklar.

Uzmanlar yapılan zamlarla beraber asgari ücretin 8.000 TL seviyesine çıkabileceğini söylüyorlar. Tabi ki böyle bir zammın işverenlere maliyeti hesaplanıp herkes için en doğru zam oranı bulunacaktır. Fakat birçok çalışan şimdiden yüksek zam beklentisine girmeye başladı bile. Gözler ve kulaklar bu konuda yapılacak olan açıklamada!

Asgari Ücrette Beklentiler Farklı

Bakan Bilgin yaptığı bildirimde beklentileri paylaştı. Bilgin, “Kasım ayında yaptığımız incelemeye göre kamuoyunun beklentisi 8 bin liranın üzerinde, işverenin istek ettikleri rakam 7 bin lira. Asgari ücretlinin Türkiye ortalaması beklentisi 7 bin 600 lira çıktı” dedi.

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