2023 Asgari Ücret Beklentisi Ne Kadar Oldu? Son Konuşulanlar…

2023 yılı asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Yeni yılı sayılı zamanlar kala önümüzdeki hafta yapılacak son toplantı sonrasında net rakamlar belli olacak. 7 Aralık tarihinde gerçekleşen ilk toplantı sonrasında pek çok kurum ve uzman isim tarafından oluşabilecek rakamlara yönelik tahminlerde de bulunuldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti rakamı için 7.845 TL rakamı üzerinde duruyor.

Ortak beklentinin bu olduğunu söyleyen bakanlık işçi ve işverenlerin ortak görüşü olduğunu ifade ediyor. Bakan bilgin 2023 yılına yönelik açıklanacak zam için “komisyon çalışmalarımız devam ediyor” yorumunda bulundu. “Şu anda benim bir rakam söylemem doğru değil ama her zaman için emekçilerin yanında bir rol oynayacağız” dedi.

7 BİN 785 TL Üzerinde Duruluyor!

Türk-İş başkanı konu üzerine ise farklı bir rakam ortaya attı. Her gün Atalay canlı yayında “Pazarlığımızı 7.785 TL'den başlatacağız. Bu bizim kırmızı çizgimiz” yorumunda bulundu. Türk-iş Genel sekreteri Kavlak “Kurumlarla çalışmaları değerlendiriyoruz” dediği 4 saat süren toplantı sonrasında iyi geçtiğini de ifade etti. Toplantıda konuşulan konulara son olarak Türk-İş yönetim kurulu tarafından da değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklama yapılacaktır” yorumunda bulundu. Asgari ücretin bu yorumların dışında ne zaman açıklanacağı da vatandaşın gündemindeydi.

Yeni Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

Milyonlarca çalışanın etkileneceği ve 2023 yılında geçerli olacak olan asgari ücret 6 aylık enflasyon süreci dışında refah payı gibi durumların eklenmesi ile de farklı olabiliyor. Vatandaşın ay içerisinde daha rahat alışveriş yapabilmesini sağlayacak olan maaşın belirlenebilmesi için 14 Aralık tarihinde ikinci görüşmenin yapılması bekleniyor. Son görüşme yapıldıktan sonra ise net olarak rakamlar belli olmuş olacak. Saat 14.00'da gerçekleşecek olan toplantı sonrasında yeni rakamlar da gündemde konuşulmaya başlanacak. 3 toplantı sonrasında kesin ve net bir açıklama yapılacak ve bu da Aralık ayının son haftasını bulacak. 14 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'da yapılacak ikinci toplantı sonrasında açıklanacak rakamlar uzmanların da takibinde olacaktır.