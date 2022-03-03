2022 Yılı Destek Ödemeleri Duyuruldu! Tüm Vatandaşlar En Az 15 Bin TL Alacak

İhtiyaç sahiplerinin 2022 yılında tüm sosyal yardım haklarını kullanmaları halinde en düşük 15 bin TL tutarında bir devlet desteği alması muhtemel gözükmektedir. Peki yardımlar neler? Nasıl başvuru yapılır? Koşullar neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Desteklerin hepsinde farklılık gerçekleşti. Engelli aylığı, 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı yeniden düzenlendi. Devlet dar gelirli ve yardıma muhtaç kişiler için her ay olacak şekilde sosyal destek ödemesi gerçekleştiriyor. Sosyal destek ve destek tutarı hem asgari ücret zamlarına hem de enflasyon oranlarına göre senede iki kez revize edilmektedir. 2022 yılı ile birlikte yardıma muhtaç kişilere gerçekleştirilen aylıkların tümü yeniden güncellendi.

Devlet Destekleri Yeniden Düzenlendi!

Aile ve diğer sosyal destek ve yardım ücretlerine enflasyon oranları dikkate alınarak zam uygulandı. 2022 yılında sosyal destekler ve destekler kapsamında hesaplara zamlı olarak aktarılacaktır. Sosyal destek ödemelerinin gerçekleştirildiği ihtiyaç sahipleri ise bu son güncellemenin ardından yeni maaşlarını merak ediyor ve gündeme gelen yeni bilgileri araştırıyor. Devlet tarafından dar gelirli, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi olduğunu teyit eden kimselere pek çok kalemde destek sunulmaktadır.

Yaşlılık Maaşına %30 Zam Uygulandı

Devlet herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve yardıma muhtaç 65 yaş üstü vatandaşlara her ay olacak şekilde 65 yaş aylığına ve halk arasında yaşlılık aylığı olarak adlandırılan destek ödemesi yapmaktadır. 65 yaş maaşı geçen sene 850 TL olarak ödeniyordu. Ocak ayı içerisinde uygulanan %30,90 zam ile beraber yaşlılık aylığı da 2022 senesi için 1.100 TL'ye yükseldi. 65 yaş maaşı için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar için gelir koşulu gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

2022 senesinde asgari ücrete uygulanan zamla birlikte hane içinde kişi başına düşen gelir 1.500 liradan az olması gerekmektedir. 2021 senesinde bu alt sınır geliri 860 TL olarak veriliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evde bakıma ihtiyacı bulunan yaşlı ve engelli kişiler için ödenen evde bakım aylığına da 2022 senesi için zam uygulandı. Evde bakım desteği kapsamında %30,90 oranında yükseliş yaşanırken bu yıl da 2.370 TL'ye arttı.