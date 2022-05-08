2022 Filipinler Seçimleri Neden Bu Kadar Önemli?

Filipinler, analistlerin Güneydoğu Asya ülkesinin yakın tarihindeki en önemli seçim olacağını söylediği yeni bir cumhurbaşkanı seçmek için 9 Mayıs'ta sandık başına gidiyor.

Görevden ayrılan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, vahşet ile ün kazanarak görevinden ayrıldı – imzası olan "uyuşturucu savaşı" binlerce kişiyi öldürdü ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından soruşturuluyor – ekonomik yetersizlik ve medyayı ve kendisini eleştirenleri eziyor.

Duterte, takımadalarda en az 60.439 kişiyi öldüren koronavirüs salgınını ele aldığı için de eleştirildi.

Onun yerine geçmek için savaşan 10 kişi var, ancak sadece ikisinin kazanma şansı var.

Birincisi, halk arasında "Bongbong" olarak bilinen ve 1986'da bir halk ayaklanmasında görevden alınıp sürgüne zorlanana kadar Filipinler'i diktatör olarak yöneten babasının adaşı olan Ferdinand Marcos Jr.

İkincisi, mevcut başkan yardımcısı ve muhalefet başkanı Leni Robredo, daha hesap verebilir ve şeffaf bir hükümet sözü verdi ve ülkenin demokrasisini yeniden canlandırdı.

Filipinler Üniversitesi Diliman siyaset bilimcisi Aries Arugay, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bu seçim gerçekten iyiye karşı kötü bir kampanya" dedi. "Bu oldukça açık. Duterte hanedanlığı, otokrasiyi ve cezasızlığı temsil ediyor. Robredo bunun tam tersini temsil ediyor: dürüstlük, hesap verebilirlik ve demokrasi."

Seçim günü ne olur?

18 yaş ve üstü yaklaşık 67,5 milyon Filipinli, yurtdışında kayıtlı olan geniş Filipinli diasporasından yaklaşık 1,7 milyon kişi ile birlikte oy kullanma hakkına sahiptir.

Oy verme istasyonları sabah 6'da (22:00 GMT) açılacak ve 19:00'da (11:00 GMT) kapanacaktır. Koronavirüs salgını ve kuyruklardan ve kalabalıklardan kaçınma ihtiyacı nedeniyle saatler uzatıldı.

Sandıklar kapandıktan sonra, sayım hemen başlar ve en çok oyu alan aday kazanır. İkinci tur yok, bu yüzden yeni başkanın adı birkaç saat içinde bilinebilir. Açılış Haziran ayında gerçekleşecek.

Başkanlık yarışının yanı sıra, Filipinliler yeni bir başkan yardımcısı seçiyorlar - pozisyon başkana ayrı ayrı seçiliyor - kongre üyeleri, valiler ve belediye başkanları ve meclis üyeleri de dahil olmak üzere binlerce yerel politikacı.

Filipinler'de siyaset tehlikeli bir iş olabilir ve hem kampanya hem de seçim sırasında şiddet riski vardır.

En korkunç olaylardan birinde, 2009 yılında Maguindanao katliamı olarak bilinen olayda rakip bir siyasi klan tarafından düzinelerce insan yol kenarında öldürüldü ve gömüldü.