2022 Bakaya Kalanlar Için Bedelli Askerlik Ücreti Netlesti! Bedelli Askerlik Ücreti 

Daha öncesinde bakaya kalanlar ve yoklama durumunda sorun olan kisilerin bedelli askerlik yapma hakki bulunmuyordu. Fakat bu konu ile ilgili Cumhurbaskani Erdogan'dan açiklama geldi.

Bedelli askerlik ülkemizde ilk olarak 2019 yilinda kalici hale getirildi. Bakaya yakalananlar ya da yoklama kaçagi bulunan kisiler önceden bedelli askerlik yapamiyordu. Fakat en son ki kabine toplantisindan sonra Cumhurbaskani Erdogan belirli açiklamalarda bulundu. Bu açiklamalar dogrultusunda yoklama kaçagi ya da bakaya kalan kisiler de bedelli askerlik yapabilecegini açikladi.

Yoklama Kaçagi

Yoklama kaçagi ifadesi kanunda tanim olarak belirtilmek gerekirse askerlik yoklamasinda bulunmayan ya da bulunmadiklari zaman yazili bir mazeret göstermeyen kisilere verilen kavramdir. Yoklama sirasinda askerlik yapacak olan kisilerin askerlik subesinde bulunmasi ve gelmis olmasi gerekir. Askerlik subesine veya temsilciliklerine gelmemis olan kisiler 26. maddesine göre yoklama kaçagi olarak kabul edilir.

Normal sartlarda yoklama kuralina mutlaka uyulmasi gerekiyor. Yoklama kaçagi oldugu durumda bedelli askerlik hakki yokken simdilerde bu hak yoklama kaçagi olan tüm kisilere tanindi.

Bakaya Askerlik Nedir?

Bakaya askerlik sevke tabi oldugu halde sevke gelmeyenler ya da sevk edildigi birlige katilmayanlara verilen isimdir. Sevki yapildigi halde bu sürece tabi olmayan kisilere bakaya askerlik gözüyle bakiliyor.

Bakaya askerlik ve yoklama kaçagi olan kisiler konusunda bedelli askerlik Hakki olmasa da simdilerde bu hak taninmistir. Bu yüzden gerek bakaya asker gerek yoklama kaçagi olan kisiler Bu haktan yararlanarak bedelli askerlik yapabilirler.

Bedelli Askerlik Ücreti Nedir?

Bedelli askerlik ücreti 2022 yili için 56 bin 500 TL olarak belirlendi. Bedelli askerlik ücreti yil içerisinde iki kez yenileniyor. Haziran 2022 yilindan sonra ise 55 bin 194 TL olarak belirlendi. Bedelli askerlik fiyati her yil için 6 ayda bir yenileniyor ve degisiyor.

Yoklama Kaçagi ve Bakaya Kalanlar ile Ilgili Bedelli Askerlik Durumu

Yoklama kaçagi olan ve bakaya yakalanan askerler için bedelli askerlik yapip yapmamasi durumu oldukça merak edilen bir konudur. Bedelli askerlik konusunda genellikle yoklama kaçagi olan kisiler Bu durumu merak ediyordu.

Cumhurbaskani Erdogan kabine toplantisindan sonra yaptigi açiklama ile birlikte bakaya kalan askerler ve yoklama kaçagi olan kisilerin de bedelli askerlik yapma hakki oldugunu duyurdu. Sonrasinda ise bu durum netlik kazanmis oldu.

Bedelli Askerlik Tercih Edilme Nedenleri

Hem yoklama kaçagi hem de vakaya asker durumunda olan ve pek çok kisi bedelli askerlik yapmayi tercih ediyor. Özellikle ülkemizde 2019 yilindan sonra netlik kazanan bu durumdan dolayi pek çok kisi bedelli askerlik yaparak daha kisa süre içerisinde askerlik yapmayi planliyor. Belirli miktarda para ödendikten sonra bedelli askerlik yapilmis oluyor. Bedelli askerlik ücret miktari Her 6 ayda bir yenilenen bir durumdur. Yani sabit olmayan bu ücretle beraber, bedelli askerlik tercih edilir.

Yoklama kaçagi konusunda problem yasayan kisiler özellikle bedelli askerligin gelmesinin siklikla istiyordu. Öncesinde Böyle bir hak bulunmamasina ragmen en son ki kabine toplantisindan sonra Cumhurbaskani Erdogan'in açiklamalari ile birlikte yoklama kaçagi olan kisilerde bedelli askerlik yapma hakkini kazandi. Ayrica bakaya kalan kisilerden yine bedellik yapma hakkiniz kazanmis oldu. Bu yüzden hem bakaya asker hem de yoklama kaçagi olan kisiler bedelli askerlik yapma imkâni buluyor.

