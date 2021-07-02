2021 YKS Sıralamaları Nasıl Olacak? Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak? Son 28 Yılın En Zor Sınavı

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavının ardından dikkatler ÖSYM'ye toplandı. Milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği sınav 26 Haziran Cumartesi günü TYT (Temel Yeterlilik Testi), 27 Haziran Pazar günü AYT (Alan Yeterlilik Testi) olmak üzere gerçekleştirildi. Öğrenciler ve veliler ise sonuçların ne olacağı hakkında büyük bir merak içerisinde. ÖSYM sınav sonuçlarını, önceki tarihlerde hazırlanan sınav kılavuzuna göre açıklanacak.

YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2018 yılından itibaren düzenlenen YKS ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınav takvimi her yıl sınav öncesinde hazırlanıyor ve sınav adaylarının erişimine sunuluyor. Belirlenen ÖSYM sınav takvimine göre üniversite adayları 4 Ağustos tarihinde sonuçlarına erişebilecekler. Sınav sonuçları https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris üzerinden görüntülenebilecek. Sınav sonuç ekranın adayların TYT, AYT ve YDT sıralamalarına yer verilecek. Ayrıca ÖSYM işlemlerin aksaksız ilerlemesi adına duyuruda bulundu. Adayların 29 Haziran- 6 Temmuz tarihleri arasında AİS üzerinden eğitim bilgilerini kontrol etmelerini ve gerekli bilgilerin düzenlenmesinin, 6 Temmuz 2021 saat 16.00’a kadar onaylanmaları gerektiğini bildirdi.

2021 YKS Sıralamaları Nasıl Değişecek?

Her yıl düzenlenen üniversite sınavı, sistemler değişse de sıralama sınavı olma niteliğini sürdürüyor. Uzman yorumlara göre, sınavın zorluğu öğrenci başarısını düşürmek haricinde geçen sene benzeri bir yığılma olmasını engelleyeceğinden ötürü sıralamalara pozitif bir etki oluşturacak gibi gözüküyor.

Sınavın Odak Noktası Her Zamanki Gibi Matematik Oldu! Mehmet İrday yorumladı!

Matematik sınavı genel olarak kolay soru yoğunluğunun geçtiğimiz yıllara göre çok az olduğu, orta ve zor soru ağırlıklı bir sınavdı. Sorular birden fazla kazanımı sınayan, işlem uzunluğu verilen süreye oranla fazla olan sorulardı.

1994 yılından itibaren bizzat sınava giren İrday Eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday, TYT ve AYT değerlendirmeleri sonucunda Matematik testinin son 10 yılın en zor testi olduğunu açıkladı. AYT matematikte bir soru dışında sorularının anlatımının yeterli olduğunu, sadece “Logaritma" sorusunun köküne dair bir eksiklik olduğunu fakat bunun soru iptali için yeterli olmadığını belirtti.