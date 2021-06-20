2017 Senesinde İşlenen Pınar Kaynak Cinayetinde Şok Detay

Trabzon'da meydana gelen korkunç cinayet hakkında yeni gelişmelere ulaşıldı ve 24 yaşında hayatını kaybeden Pınar Kaynak isimli genç kadın ile ilgili detaylı bilgiler öğrenildi. Trabzon Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'nde 1 çocuk annesi olan 24 yaşındaki Pınar Kaynak, 15 Ağustos 2017 tarihinde öldürülmüştü. İki çocuk annesi 24 yaşındaki genç kadının öldürülmesinden sorumlu oldukları şüphesi ile tutuklanan şüpheliler ile ilgili detay bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır. İşte 4 sene önce meydana gelen kadın cinayeti hakkında yeni gelişme ve Pınar Kaynak’ın öldürülmesi ile ilgili detaylı bilgiler…

Şüpheli şahısların bulundukları cezaevinden farklı illerde bulunan cezaevlerine nakledildiği bilgisine ulaşıldı. Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Trabzon İl Jandarma Komutanlığı faili meçhul olarak kalan 24 yaşındaki genç kadın Pınar kaynak cinayetini Mayıs ayında aydınlatmış ve konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kadın cinayetine kurban giden Pınar Kaynak'ın üzerinden sperm örneği alınmış ve Mustafa G. isimli şahıs ile örneklerin uyuştuğu tespiti gerçekleşmişti. Bu olay ardından Mustafa G. ile beraber Necati P. isimli şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi öğrenilmişti. İşte 15 Ağustos 2017 tarihinde hayatını kaybeden Pınar Kaynak ile ilgili yeni gelişme…

24 yaşındaki bir çocuk annesi genç kadının cinayetini işlediği şüphesi ile gözaltına alınan Necati P. ve Mustafa G. isimli şüpheliler çelik yelek giydirilerek yüksek güvenlik altında Trabzon Adliyesi’ne sevk edilmişti. Şüphelilerin daha sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği bilgisi öğrenilmişti. Pınar kaynak cinayeti ile yargılanmalarına henüz başlanmayan 2 tutuklu sanığın güvenlik gerekçesi ile farklı illerde bulunan cezaevine gönderildiği öğrenildi. Necati P. isimli sanık Iğdır S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilirken Trabzon'da tutuklu bulunan Mustafa G. isimli şahıs ise Batman M Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.