2017 Güzeli Aslı Sümen Kanal D Dizisi ile Anlaştı!

1994 senesinde Mersin'de dünyaya geldiği öğrenilen Aslı Sümen, 2017 yılında yapılan Miss Turkey yarışmasını ilk sırada bitirerek ismini tanıtmıştı. Eğitim hayatında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü tamamlayan Aslı Sümen, 2018 yılında ise oyunculuk sektörüne ilk adımı atmıştı. Beduk We Dance isimli kısa filmde rol alan Sümen, şimdilerde ise yeni proje için hazırlıklarını sürdürmekte.

Çekilen kısa film ardından gerçek anlamda ilk oyunculuk deneyimini Baht Oyunu isimli proje ile Kanal D ekranlarında tadacak olan Aslı Sümen, Tuğçe Dikmen karakterine hayat verecek. 15 Haziran tarihi itibari ile her Salı akşamında Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan dizide rol alacak olan Sümen, dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Cemre Baysel, Aytaç Şaşmaz ve İdris Nebi Taşkan ile beraber başrolde yer alan Aslı Sümen, çok heyecanlı olduğunu, diziyi çok keyifli bir şekilde çektiklerini ve seyirci kitlesinin de diziyi beğenmesini umut ettiğini söyledi.

İzleyici kitlesini günlük hayatın telaşından kurtarabilecek bir dizi niteliğinde olan projesini anlatan oyuncu izleyicilerin kendisini aşk için çırpınan karakterlere kaptıracağını ifade etti. Ara sıra karakterlerin kendilerini zor duruma sokacaklarını anlatan Aslı Sümen, bu durumun da seyircileri kahkahaya boğacağını söyledi. İşte Aslı Sümen tarafından hayatı verilecek olan Tuğçe karakter, hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler.

Kanal D ekranlarında hayat vereceği Tuğçe karakteri hakkında da bilgi veren oyuncu, Tuğçe'nin alımlı güçlü ve iyi eğitim almış bir karakter olduğunu söyledi. Sahip olduğu gücü istediğini elde etmek için kullanmaya çekinmeyen biri olduğunu açıklayan Sümel, Bora'ya karşı olan zaafı yüzünden sabırsız davranışlar sergilediğini de açıkladı. Kendisinin Tuğçe'ye “Aksiyona geçmeden önce iki kere düşün” şeklinde bir uyarıda bulunmak istediğini ifade eden Sümel, Tuğçe'nin ise bu uyarıyı dinlemeyeceğini belirtti.