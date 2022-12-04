2009 2010 2011 2012 sonrası iş başlangıcı olanlar dikkat! Emeklilik yaşı değişti! Hemen öğren

Emeklilik yaşı değişti! Hemen öğren... 2009 2010 2011 2012 sonrası iş başlangıcı olanlar dikkat! Son günlerde emeklilikle ilgili konular görüşülmeye başlandı. Bu görüşülen konularla ilgili olarak da çeşitli haberler çıkmaya başladı. Türkiye’de sosyal güvenlik ile ilgili mevzuatlarda çeşitli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler ile birlikte emeklilik şartları da değişmiş oldu. Artık herkes bir şekilde emekli olabilecek. 1999 ve 2008 yıllarında yapılan değişiklikler çok büyük değişiklikler getirmiş oldu. Bunlar arasında en önemli nokta kadınların ve erkeklerin emekli olma yaşları ile ilgili farklılıkların artması oldu.

3600, 4500 ve 5200 prim günüyle emeklilik yaşı nasıl öğrenilir?

Emekli olmayı hayal edenler sigortasının başladığı tarihe göre ne zaman emekli olacağını öğrenebilirler. 3600, 4500 ve 5200 prim günüyle emeklilik için bu prim günleri ardından da giriş yılına bakmak gerekmektedir.

Böylece tam olarak ne kadar süre sonra, kaç yaşında ve ne kadar primle emekli olabileceğinize bakabilirsiniz. Bu primlerin her biri ile emekli olmak mümkün olsa da alınacak maaş farklılık gösterecektir.

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