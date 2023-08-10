Erken emeklilik için bu yıl sunulan en önemli fırsatlardan biri EYT Yasası oldu. EYT Yasası’ndan 08.09.1999 öncesinde sigortalı olanlar yararlandı. Sigorta başlangıç ve prim şartlarını sağlayanlar, emekli olabiliyor. EYT’den yararlanan 2 milyon kişi olsa da çeşitli nedenlerle yararlanamayanlar da bulunuyor. Prim günü eksikliği, sigorta başlangıç tarihinin uygun olmaması, EYT hakkından yararlanma noktasındaki en büyük engeller oluyor.

EYT Yasası’ndan yararlanamayanlar, erken emeklilik için farklı yollar olup olmadığını araştırıyor. Erken emeklilik için farklı olanaklar da sunuluyor. 2008 yılından önce sigorta başlangıcı olanlar, bu hakları değerlendirerek emekli olabilir.

BORÇLANMA HAKKINDAN YARARLANILABİLİR

2008 öncesi sigorta başlangıcı olanların yararlanabileceği haklardan biri borçlanma oluyor. Erken emekli olmak isteyen kadınlar doğum borçlanması hakkından yararlanabilir. Doğum borçlanması hakkından yararlanan kadınlar, emeklilik tarihini 6 yıl öne çekebiliyor. Ancak prim günü eksiği olmaması durumunda borçlanma yapmak işe yaramıyor. Uzmanlar, bu gibi durumlarda borçlanmayı tavsiye etmiyor.

Erkekler, askerlik borçlanması hakkından yararlanabiliyor. Özellikle 2000 öncesi askerlik yapanlar, borçlanma konusunda daha fazla avantajlı oluyor. 2008 sonrası borçlanma tutarı, alınan ücrete göre değişiyor.

BORÇLANMA İÇİN NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Uzmanlar, borçlanma yapmak isteyenlerin asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödemesi yapmasını tavsiye ediyor. Borçlanma için bir günlük en az 143 TL, en çok 1073 TL arasında ödeme yapılması gerekiyor. Asgari ücret üzerinden yapılan ödemelerde borçlanma tutarı 8 ay için 34 bin 341 TL oluyor. 18 aylık askerlik için ödenecek tutar 77 bin 267 TL olarak belirlendi.

Erken emeklilik için yapılandırma hakkından da yararlanılabilir. Yapılandırma ile BAĞ-KUR prim borçları daha kolay şekilde ödenebilir. Yapılandırma yasaları bazı dönemlerde çıkarılıyor. Başvurular da kısıtlı bir süre içerisinde yapılıyor. Bu süre içerisinde başvuru yapmayanlar, yapılandırma hakkından yararlanamıyor.