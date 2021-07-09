20.000 TL’ye Kadar Faizsiz Nakit Verilecek. 0 Faizle Kredi Verecek Bankalar Duyurusunu Bugün Yaptı

İhtiyaç kredisi alacağınız zaman bankalardan belirlenen faiz oranları ile işlemler yaparsınız. Bu sebeple faizlerin haram olduğunu düşünen kişiler kredi almayacaklardır. Sizlerde eğer faizsiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bankaların katılım şubelerine giderek bu işlemlerinizi sıfır faizle görebilirsiniz. 20.000 TL faizsiz kredi alacağınız zaman bankalar sizlere 36 ay vadeye kadar kredi seçenekleri sunacaklardır.

Aldığınız kredilerde ve yapacağınız bankacılık işlemlerinde kesinlikle faiz işlemi olmayacaktır. 20.000 TL kredi aldığınızda banka bu kredi için sizlere kar payı oranı ekleyerek vadenize ekleyecektir. Ülkemizde islami şartlara göre kredi veren 6 banka vardır. Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası olarak bilinen bu bankalara kredi başvurusu yapabilirsiniz. Şimdi sizlere en kolay 20.000 TL faizsiz kredi alacağınız krediler hakkında bilgiler vereceğiz.

Albaraka Türk 20.000 TL Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Albaraka Türk kredi başvurusu yapacak olan müşteriler, bankanın şubelerine giderek hemen işlem yapabilirler. Sizlerde eğer Albaraka Türk Kredi başvurusu yapacaksanız, size en yakın banka şubesine gidebilirsiniz. Albaraka Türk Katılım Bankası üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile faizsiz kredi çekebilirsiniz. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan, son çalışma süresi en az 6 ay olan kişilere kredi onayı vermektedir. Sizlerde bu bankadan 20.000 TL kredi alarak tüm ihtiyaçlarınız için destek kredisi alabilirsiniz.

Albaraka Türk Katılım bankası yaptığı bankacılık işlemlerinde faizsiz işlem yaptığı için konut kredisi ve taşıt kredisi içinde başvuru yaptığınızda faizsiz kredi alacaksınız. Bu sebeple bankanın diğer tüm kredi kampanyalarını öğrenmek için en yakın şubeye gidebilirsiniz.

Ziraat Katılım Bankası 20.000 TL Faizsiz Kredi Başvurusu

Ziraat Katılım Bankası üzerinden 20.000 TL faizsiz kredi alabilirsiniz. Banka kamu katılım bankası olmasından dolayı müşterilerine uygun faizlerle kredi imkanı tanımaktadır. Sizlerde eğer bu bankadan işlem yapacaksanız, size en yakın olan Ziraat Katılım şubesine evrak ve kimliğinizle gidebilirsiniz. Emekli olan kişiler emekli maaşlarına göre, çalışan kişilerde çalışma maaşlarına göre kredi alacaklardır. Alacağınız tüm kredilerde 36 ay vade yapılacaktır.

Vakıf Katılım Bankası 20.000 TL Faizsiz Kredi

Bu bankada kamu katılım bankası olmasından dolayı uygun kar payı oranları ile kredi başvurusu yaptırmaktadır. Bankanın yaptığı tüm işlemler tamamen islami şartlara uygun olarak yapılır. Faizin haram olduğunu düşünüyorsanız bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Vakıf Katılım Bankası üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile ve 6 ay erteleme ile kredi kullanacaksınız. Kredi alacak olan kişiler banka şubesine gitmesi gerekiyor.