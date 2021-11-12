20.000 TL Kredi Kartı Borcu Olanlar Müjdeli Haber Size! Borçlar Devlet Destekli Kapanıyor

Ülkemizde kredi kartı kullanımı oldukça fazla olduğundan bankalarda bu kişilere karşı bazı kampanyalar yapmaktadır. Özellikle kredi kartı kullandığınız zaman ödeme sıkıntısı yaşıyorsanız ve o ödemeyi 1 ay gibi bir durumda yapmadıysanız diğer aylara sarkan ödemeler hep kabus olmaktadır.

Bu durumda borcunuzu ödeyemezseniz ve birikmiş borçlardan sıkıldıysanız bankaların kredi kartı borçlarını kapatan borç transfer kredilerine başvuru yapmanız gerekmektedir. Kredi kartı kullanan müşteriler bu şekilde kart borçlarını kapatabilirler ve kredi sicilleri bozulmadan ödemelerine kredi ödeyerek devam edebilmektedirler. Sizlerde eğer böyle bir kredi kullanacaksanız, 60 ay vadeye kadar kredinizi kullanabilirsiniz. Şimdi sizlere hangi bankalardan daha kolay kredi alabilirsiniz bunun bilgisini vereceğiz.

Akbank 20.000 TL Kart Borcuna Karşılık Kredi

Akbank kendi kredi kartı olan Axess ve diğerleri ile birlikte sizin kullandığınız kredi kartlarını kapatan bir kampanya başlatmıştır. Banka kendi bankasından olan kartlar için uygun faizlerle kredi imkanı sağlamaktadır. Diğer tüm bankaların kartları içinde 60 ay vadeye kadar kredi imkanı vermektedir. Akbank şubelerine giderek kredi kartı borcunuzu kapatmak için kredi başvurusu yapabilirsiniz. Akbank kredi başvurusu yapacak olan müşterilerin kredi notu ve kredi siciline baktıktan sonra, gelir durumunu uygun görmesi halinde kredinizi onaylayacak ve tüm banka kredi kartlarınızı kapatacaktır.

Vakıfbank 20.000 TL Borç Birleştiren Kredi

Vakıfbank üzerinden de 20.000 TL Borç birleştiren kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka kamu bankası olmasından dolayı daha uygun faizlerle sizlere kredi imkanı sunacaktır. Vakıfbank üzerinden 20.000 TL borç kapatma kredisi aldığınızda banka sizin tüm kredi kartı borçlarınızı kapatmak isteyecektir. 20.000 TL üzerinde olan borçlarınız da varsa, bu borçlar hesaplanacak ve bu şekilde kredi kullandırılacaktır.

60 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde rahat bir nefes alabilmeniz için size 3 ay ertelemeli kredi imkanı da sunmaktadırlar. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Banka şubelerine giderek evraklarınız ve borç kapatma bilgileriniz ile başvurunuzu yapabilirsiniz.

Denizbank 20.000 TL Borç Kapatma Kredisi

Denizbank üzerinden de 20.000 TL Borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan müşteriler, şubelerden yapacakları kredi başvurusunda onay almaları durumunda aynı gün içinde tüm kart borçlarını kapatıp, Denizbank üzerinden kredi kullanabilmektedirler.

Sizlerde size en yakın Denizbank şubesine, gelir belgesi, kimlik ve borç kapatma bilgileriniz ile giderseniz işlemleriniz daha hızlı olacaktır. Denizbank ayrıca kredi kartı borcunuz dışında kredi borçlarınızı da kapatan bir kredi vermektedir.