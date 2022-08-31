20.000 TL borcu olan kişiler dikkat! Bu bankalar 4 gün süre verdi ve başvuru yapmanızı bekliyor...

4 gün içinde banka borcu olan vatandaşları 20000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi verileceği açıklandı. 4 gün içinde 20000 TL kadar ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, aynı gün içinde hizmet verilmektedir.

Kamu bankaları ve özel bankaların başlatmış olduğu bu kredi, kampanyalardan faydalanmak isteyen vatandaşların 20000 TL'ye kadar kredi borcu olması durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde yaparak, banka şubelerine gitmeden kredi kullanabileceğini söylemek isteriz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirecek, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli kredi alarak diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak da işlemle gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi başvurusu

Kamu bankaları üzerinden borç kapatma kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yapmış oldukları kredi kampanyalarından bir tanesi olan borç kapatma kredisinde 20000 TL kullanmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek başvuru yapabilir. Başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacından faydalanacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişileri aynı gün içinde destek ödemeleri verilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanarak, acil kredi hizmetinden faydalanmanıza olanak sağlanacaktır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların 20000 TL'ye kadar nakit borcu olması durumunda kredi kartı borcu olması ile birlikte aynı gün içinde bu kredi kartı borçlarını ödemesi içinde bankalar kredi vermektedir.

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden borç kapatma kredisi

Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinden borç kapatma kredisi olarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, yapılacak olan başvurular sonrasında nakit ihtiyacı olmaları ile birlikte kredi kullanabilmektedirler. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara bankalar, 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişiler, 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusunu en yakın banka şubeleri üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir. Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası hesabınızın olması durumunda da internet bankacılığı üzerinden başvuru gerçekleştirebiliyorsunuz.