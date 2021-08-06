20 yıl vadeli 0.99 faiz oranları ile konut kredisi kampanyası başlatıldı, Şartlara uygun olanlara 3 ay ertelemeli olacak

20 yıl vadeli 0.99 faiz oranları ile konut kredisi kampanyası başlatıldı. Bu kredi kampanyalarında uygun faizlerle 20 yıl kredi alıp, kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Bu son çıkan haberlerden sonra vatandaşlar 20 yıl vadeli olarak hangi bankaların kredi verdiklerini merak etmektedirler. Şartlara uygun olan kişiler vereceğimiz bankalardan 120 ay haricinde 20 yıl ve 30 yıl kredi başvurusu yapabilmektedirler.

Ev sahibi olmak herkesin hayalidir. Eğer ki uzun yıllardır kira ödüyorsanız da bir gün bu ev sahibi olma hayalini sürekli kuranlardansınızdır. Ev almak için nakit parayı denkleştiremeyenler bankalardan destek alarak konut kredisi alabilmektedirler. Bankalar uygun faizlerle kişilerin alacakları evin değerine göre krediler veriyor. Peşinatınız varsa ve ev sahibi olmak istiyorsanız 20 yıl vadeli konut kredisi veren bankaların kampanyalarını incelemelisiniz. Normal şartlarda verilen kredilerde 240 ay vadeli konut kredisi verilmemekteydi. 120 ay vadeye kadar verilen krediler artık 240 ay, 360 ay olarak da verilmektedir. Yalnız yine burada dikkat etmeniz gereken bu işlemleri her bankanın yapmadığıdır. Sizlere şimdi konut kredisi hakkında ve bankalar hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

120 Ay Vadeli Üzerinde Konut Kredisi Almak

Konut kredilerinde yüksek vadeli kredi almak için öncelikle kredi şartlarına uygun müşteri olmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. 120 ay ve üzerinde konut kredilerinde olduğu gibi bankaların her kredi kampanyalarında bu söz konusudur. Konut kredisi yüksek limitli krediler bölümüne girdiği için banka bu kredileri vermek için ayrıca sizden gelir belgesi de talep edecektir. Gelir belgenizde sıkıntı yok, kredi sicilinizde bir durum yoksa banka kredi onayı verecektir. Şimdi dilerseniz yüksek vadeli kredi alacağınız bankalar hakkında bilgiler verelim.

Şekerbank Konut Kredisi Kampanyası

Şekerbank konut kredilerinde uzun yıllardır 30 yıl vadeli olarak hizmet vermektedir. Bu bankadan kredi başvurusu yaparken banka şubelerine gideceksiniz. Banka şubelerinden kredi başvurusu yaptıktan 1-2 gün içinde size kredi sonucu gelecektir. Bu bankadan kredi faiz oranları 120 ay vadeye kadar daha düşük verilirken, 120 ay vade ile 240 ay vade arasında daha yüksek, 240 ay ile 360 ay vadeli konut kredilerinde daha yüksek konut kredisi alabilmektesiniz. Bunun için uygun ve güncel faiz oranlarını en yakın Şekerbank şubesine giderek öğrenebilirsiniz.

Garanti BBVA Konut Kredisi Kampanyası

Garanti BBVA üzerinden eğer konut kredisi alacaksanız 240 ay vadeye kadar kredi alma imkanınız vardır. Garanti Mortgage olarak bilinen bu kredilerde faiz oranları 0.99 civarlarında size verilecektir. Başvuruları banka şubelerine giderek evraklarınız ile yapmanız mümkün. Kredi başvurusu için en az 3 aylık sigortanızın olması size kredi onayı verecektir. Kredi notunuz ve kredi sicilinizde değerlendirilir ve ona göre kredi verilir. Bu yüzden banka sıkıntısı olanlar başvuru yaparak daha da kredi sicilini bozmasınlar.