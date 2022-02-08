20 Yıl Sonra, Endonezya'nın ExxonMobil Sanıkları Mahkemede Göz Günü

John Doe, işkenceci olduğu iddia edilenlerin onu ailesini bir daha göremeyeceğine inandırdığı anı hala hatırlayabiliyor.

2000 yılında Endonezya'nın Aceh eyaletinde, yakındaki ExxonMobil gaz tesisinde çalışan Endonezya ordusu mensupları tarafından yakalandığı iddiasının ardından gerçekleşti.

Kimliğini korumak için takma ad kullanan Doe, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Beni haç pozisyonunda bağladılar ve elektrik verdiler." dedi. "Kalbimde Tanrı'ya dua etmeye devam ettim. "Bugün öleceğim" diye düşündüm.

"Exxon ordusu tarafından yakalanan insanlar nadiren evlerine döndüler." diye de ekledi.

John Doe'nun üzücü ifadesi, Birleşik Devletler'in tıkanmış hukuk sisteminde yirmi yıldan fazla bir süre zayıfladıktan sonra nihayet bu yıl mahkemeye ulaşabilecek bir sivil davanın bir parçası.

İlk olarak 2001 yılında Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi'nde açılan John Doe v ExxonMobil, gaz ve petrol devinin 2000'li yılların başında Aceh fabrikasında darp, cinsel saldırı, tecavüz ve haksız ölümler de dahil olmak üzere insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğunu iddia ediyor.

İnsan hakları avukatı Terry Collingsworth El Cezire'ye verdiği demeçte, "ExxonMobil'e karşı 2001 yılında Endonezya'nın Aceh kentindeki doğal gaz sıvılaştırma tesislerini korumak için acımasız bir özel ordu kullandığı için insan hakları davamızı açtım." dedi.

"Exxon'un askerleri müvekkillerimi ve exxon tesislerinin yakınında yaşayan masum sivilleri öldürdü ve işkence etti."

Aceh Eyaleti, geniş petrol ve doğal gaz yataklarının yanı sıra kereste ve diğer minerallere de ev sahipliği yapmaktadır ve eyalet Endonezya'nın sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık üçte birini üretmektedir.

Exxon tarafından 1999 yılında ExxonMobil Corporation olmak için satın alınan Mobil Oil Indonesia, Lhoksukon kasabası yakınlarındaki doğal gaz yataklarını keşfettikten sonra ilk olarak 1970'lerin başında bölgeye taşındı. 1990'ların sonlarına gelindiğinde, şirket yıllık gelirlerden 1 milyar dolardan fazla gelir elde ediyordu.

Aynı zamanda Aceh, ulusal hükümet ile ayrılıkçı Özgür Aceh Hareketi (GAM) arasında 20 yıldır devam eden bir iç savaşın pençesindeydi. 1980'lerden 2000'lerin başına kadar Endonezya ordusu düzenli olarak ayrılıkçılarla çatıştı ve ExxonMobil'in tesislerindeki personelini ve operasyonlarını korumak için Endonezyalı askerlerle sözleşme yapmasına neden oldu.

Mahkeme belgelerine göre, ExxonMobil 2000 yılında Endonezya ordusu mensuplarını güvenlik personeli olarak tutmak için ayda 500.000 dolardan fazla ödüyordu.

John Doe v ExxonMobil'deki 11 davacı, askerlerin ExxonMobil'in çıkarlarını korumaktan çok daha fazlasını yaptığını iddia ediyor ve bunun yerine düzenli olarak köylüleri toplayacakları ve ayrılıkçı olduklarını itiraf etmeleri için işkence edecekleri, hatta bazen şiddet içeren sorgulamalar yapmak için ExxonMobil mülküne getirdikleri baskınlar düzenlediler.

New York'taki Columbia Hukuk Fakültesi'nde insan hakları avukatı ve öğretim görevlisi olan Michel Paradis, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bir ExxonMobil kamyon şoförü bana çarparsa, kamyon şoförünü değil ExxonMobil'i dava ederim." dedi.

"Bu davanın iki temel noktası sorumluluk ve öngörülebilirliktir. Davacılar, söz konusu kişilerin ExxonMobil için çalışmamış olma olasılığının daha yüksek olduğunu ve ExxonMobil'in söz konusu bölgedeki askeri personelin sivil halk için oluşturduğu riskleri bilmemesi veya bilmesinden daha olası olduğunu göstermek zorunda kalacaktır." eklendi.

Mahkeme belgelerinde ExxonMobil, o sırada herhangi bir insan hakları ihlalinden haberdar olmadığını ve bunları emretmediği veya yetkilendirmediği için meydana gelen herhangi bir suistimalden sorumlu tutulamayacağını iddia etti.

ExxonMobil sözcüsü Todd Spitler El Cezire'ye verdiği demeçte, "Bu temelsiz iddialarla uzun yıllar mücadele ettik." dedi. "Davacının iddiaları liyakatsizdir. ExxonMobil, Endonezya'da işlerini yürütürken, yerel işçilerin istihdamı, sağlık hizmetlerinin sağlanması ve kapsamlı toplum yatırımı yoluyla Aceh'teki yaşam kalitesini artırmak için nesiller boyunca çalışmıştır. Şirket, insan hakları ihlallerini her türlü şiddetle kınıyor."

'Kavrulmuş toprak yaklaşımı'

Davanın Açıldığı Haziran 2001'den bu yana, ExxonMobil'in avukatları davanın atılması için dokuz ayrı kez denediler.

Collingsworth, "Bu, davanın şu anda çok önemli bir hedefi olan şeyin altını çiziyor." dedi. "Exxon'un avukatları davayı geciktirmek ve müvekkillerimiz için adaleti sağlamamızı mümkün olduğunca pahalı hale getirmek için tasarlanmış kavrulmuş bir toprak yaklaşımı kullandılar."