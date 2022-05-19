20 yaş üzeri müjdeli haber! Banka sizlere 20.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Başvuru yapmak isteyen kişilere 20.000 TL'ye kadar kredi ödemesi verecek olan Denizbank üzerinden sizler de hızlı bir şekilde başvuru gerçekleştirebilir ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. İlk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak alabileceğiniz bu Kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar banka kredi puanına bakıldıktan sonra onay almaktadır.

Denizbank mayıs ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan ve 20 yaş üzerinde olan herkese gelir belgesiz olarak 20.000 TL'ye kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi vereceğini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Başvuru yapacak olan kişiler banka şubelerine gidecek olan zamanı olmaması durumunda ise sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız cep telefonunuzu mesaj kısmından ücretli bir mesaj atmanız gerekmektedir.

DenizBank SMS ile cebinde Kredi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar Kredim yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermeleri durumunda 20.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmış olacaktır.

32 80 numarasını göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlikleriyle birlikte onaylı tutarı 36 ay vadeye kadar da bölerek kullanabilir.

Denizbank sadece sms ile değil internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden de vatandaşlarına 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi imkanı sunmaktadır. Banka hesabınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirmek için düşük faiz oranları ile Bu bankanın internet sitesine girerek buradaki web Kredi seçeneğini seçip ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve nakit kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

20.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar ise banka kredi puanı uygun olması durumunda bankadan gelir belgeli olarak yüksek limitli hem ihtiyaç hem borç kapatma kredisi kullanabiliyor.

Emekli olan kişiler kredi kullanmak istiyorsa emekli maaşını bu bankaya taşıyarak yüksek limitli krediler kullanabilir ve üstelik banka kredi puanı düşük olsa bile onay alabilir. DenizBank'ın resmi internet sitesine girerek güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir başvuru hakkında detaylı bilgileri de sorgulayabilirsiniz.