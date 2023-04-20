20 Nisan Güneş Tutulması Koç ve Boğa Burcu Üzerindeki Etkisi

Koç burçları ve yükselen koçlar 20 Nisan güneş tutulması ile pek çok etki altında kalacaktır. Onlar kişisel tercihleri ile gündeme gelecek ve koç burçları geçmiş dönemlerde yaptıklarını sorgulamaya başlayacaktır. Bulundukları konum ile geçmişi karşılaştıracak olan burç sahipleri yaptıkları hataları düşünerek bu hataları telafi edip etmeme şanslarının olup olmadığını düşünecektir. Kendilerini iyi hissetmek için ritüel yapmak gibi çeşitli yollara da başvuracak olan burç sahipleri yakın çevreleriyle vakit geçirmek isteyecektir. Geçmişin olumsuz etkilerinden ve yüklerinden bunalacak olan koç burçları çeşitli engelleri de aşmak isteyecektir. Gelecek için de bazı düşüncelere sahip olacak olan koç burçları ve yükselen koçlar hayatlarının daha iyi olması için neler yapabileceklerini düşünecektir. Yine bu dönemde psikolojik ve fiziksel değerleri hayatta kendilerini konumlandırdıkları yerler ve sosyal anlamda kendilerini var eden olaylar onları değişip dönüştürülmektedir. Bu sebeple 20 Nisan Güneş tutulmasında burç sahiplerinin yaşanılan olaylara direnç göstermemesi tavsiye edilmektedir. hayatta kendilerini konumlandırdıkları yer ve geçmişte yaşadıkları olumsuz durumlar onları değişip dönüştürecektir.

Boğa burçları ve yükselen boğalar 20 nisan güneş tutulması ile psikolojik açıdan çok fazla etki altında kalacaktır. Hayalleri, rüyaları, korkuları, endişeleri, ruhsal ihtiyaçları ve güvensizlikler gibi durumlar onlar için gündemde yer alabilir. Bunun yanı sıra maddi ve manevi hapisler ve onları baskı altında tutacaktır. Gizli kapaklı işler ilişkiler darlıklar kısıtlanmalar ve gizli düşmanlar gibi konular gündemde yer alabilir. Onlar için tutulma sonrası dönemde tavsiye edilen şey yeni hedefler belirlemeleri ve farklı gruplara dahil olmaları olacaktır. Gizli düşmanlar ve sağlık ile ilgili olan konularda bu dönemde açığa çıkabilir ve boğa burçları bu şekilde sonraki adımlarını planlayabilir. Kariyer hayatlarında değişimler yaşayacak olan boğa burçları hastane konuları ile de ilgilenecektir.