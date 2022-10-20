20 Ekim 2022 Günlük Burç Yorumları! Tüm Burçlar

Koç burcu 20 Ekim 2022 tarihinde isteklerine giden yolda ilerlemek ve hedeflerini gerçekleştirmek için kendilerine uygun bir dönem içerisinde hissetmeyecektir. Burç sahipleri için yeni günde tavsiye edilen durum sabırlı olmaları ve güzel zamanların geleceğine inanmaları olacaktır. Yine koç burçları hayatlarından ders çıkarmayı denerse aynı hatayı yapmayacaktır.

Boğa burcu 20 Ekim 2022 tarihinde hayat yolculuklarında karşı karşıya geldikleri engeller sebebiyle zor zamanlar geçirebilir. Ruhsal ve fiziksel açıdan kendilerine fazla yükleyecek olan burç sahipleri enerjilerini dengeli bir şekilde harcama konusunda başarılı olmayacaktır.

Ikizler burcu 20 Ekim 2022 tarihinde zihinsel ve fiziksel açıdan kendilerine huzurlu ve zinde hissedecektir. Yaptıkları işleri seven ve bu tecrübeleri en yakınlarında bulunan kişiler ile paylaşmak isteyen burç sahipleri kendilerini cesaretli hissedecektir.

Yengeç burcu 20 Ekim 2022 tarihinde çıkmaz sokakta bulunacak ve hiçbir işlerinin ilerlememesi sebebiyle yenilgiye kabul edecek. Burç sahipleri için tavsiye edilen durum bu dönemleri bir irade sınavı gibi görmeleri olacaktır.

Aslan burcu 20 Ekim 2022 tarihinde takım ruhu içerisinde hareket edecek ve başkalarının ihtiyaçlarına öncelik vermeleri sebebiyle İş arkadaşları tarafından fark edilecek.

Başak burcu 20 Ekim 2022 tarihinde kariyer hayatları ile ilgili bir sinemadan geçebilir ve sağlık problemleri ile ilgili gündemde yer alabilir.

Terazi burcu 20 Ekim 2022 tarihinde kendilerini çekingen hissedebilir ve geçmişi bırakıp geleceğe ilerlemekte zorluk yaşayabilir. Kendilerini geride tutan alışkanlıklardan korkmakta olan burç sahipleri yeni günde karamsar olacaktır.

Akrep burcu 20 Ekim 2022 tarihinde dışa dönük hareketleri sayesinde çevrilerinde bulunan kişilerin yanında kendilerini çok rahat hissedecektir. Çevresinde bulunan kişiler burç sahiplerinin yaşam tutkusundan ve özgüveninden etkilenebilir.

Yay burcu 20 Ekim 2022 tarihinde coşkuları ve heyecanları sayesinde takım çalışmalarında özellikle başarılı olacak ve rakiplerinin önüne geçecektir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum egolarını bir kenara bırakmaları ve önemli olanın grup başarısı olduğunu hatırlamaları olacaktır.

Oğlak burcu 20 Ekim 2022 tarihinde sırtlarında çok fazla problem hissedebilir. Onlar için yeni günde tavsiye edilen durum bu problemleri birer birer azaltmaya çalışmaları olacaktır. Aksi takdirde bu problemlerin daha da büyüyeceği hatırlanmalıdır. Özel problemler ve mesleki problemlerle aynı anda çok fazla enerji harcamadan başa çıkmak adına bir strateji geliştirilmesi gerekmektedir. Fakat bu durum üzerine düşünmek için çok fazla zaman harcamaya gerek duyulmayacaktır.

Kova burcu 20 Ekim 2022 tarihinde genel bir istikrar ve denge döneminde olacak ve zihinlerinin berrak olduğunu hissedecektir.

Balık burcu 20 Ekim 2022 tarihinde hayatlarında beklenmedik programlar ile karşılaşabilir ve bu problemleri çözmek ile ilgili her zamankinden daha fazla zorluk yaşayabilir. Burç sahipleri için tavsiye edilen durum morallerini bozmamaları ve farklı cevaplar bulmaya çalışmaları olacaktır. Bunun yanı sıra bu problemin kendilerini aslında ne kadar etkilediğini değerlendirmeleri gereken balık burçları her şeyin kendiliğinden hallolmasını da bekleyebilir.