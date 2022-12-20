20 Aralık asgari ücret zammı bugün netleşti! Ocak 2023'te 8.000-8.500-9.000 TL müjdesi geldi

Ocak 2023'te 8.000-8.500-9.000 TL müjdesi geldi. 20 Aralık asgari ücret zammı bugün netleşti! Bugün yeni yılın ücreti için kritik gün. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. toplantısını gerçekleştirecek. Yeni yılda belirlenecek ücretin bugün belli olması beklenirken gelecek hafta açıklanma ihtimali daha yüksek görünüyor. Ocak 2023'te 8.000-8.500-9.000 TL maaş için çeşitli formüller masada olacak.

Asgari ücrette 85 milyonu ilgilendiren yeni toplantı bugün yapılacak. Çalışanlar büyük bir merakla toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Bugün rakamın belli olacağı söylenirken önümüzdeki hafta bir toplantı daha olası görülüyor. 8.000-8.500 ve 9.000 TL beklentisi için olası formüller masada görüşülecek ve karar gelecek hafta cuma gününe kadar duyurulacak.

KRİTİK GÜN GELDİ ÇATTI

Asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bugün yeni yılın ücreti için kritik bir gün olacak.

3. TOPLANTI BUGÜN...

Geçtiğimiz haftalarda iki kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 3. toplantısını gerçekleştirecek.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yılda belirlenecek ücretin bugün belli olması beklenirken gelecek hafta açıklanma ihtimali daha yüksek görünüyor.

GERİ SAYIM BAŞLADI

Ocak 2023'te 8.000-8.500-9.000 TL maaş için çeşitli formüller masada olacak. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret tutarı büyük ihtimalle gelecek hafta cuma gününe kadar açıklanmış olacak.

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