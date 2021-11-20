2 yaşındaki Müslüme’nin Ailesi Sorguya Alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen olayda ailenin çadır kurduğu anda ormanlık alanda 2.5 yaşındaki Müslüme Yağal isimli küçük kız kaybolmuştu. Küçük kızın kaybolmasından 10 gün sonra ise Müslüme’nin cansız bedenine ulaşılmış ve Türkiye yasa boğulmuştu. Yaşanan üzücü olay sonrasında Müslüme Yağal isimli 2.5 yaşındaki küçük kızın ailesinin gözaltına alındı bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Cansız bedeni bulunan küçük kızın aile fertlerinden anneanne ile dede serbest bırakıldı fakat 6 kişinin sorgusuna ise devam edildi.

Yörük aile Selvi ve Mehmet Yağal çiftinin 2.5 yaşındaki kızların cansız bedenine kaybolduktan 10 gün sonra ulaşılmıştı. Cansız beden yaşadıkları çadıra 7 kilometre mesafede ve 500 metre yükseklikte bir dağın tepesinde bulunmuştu. Konu hakkında edinilen son bilgilere göre cansız bedenin otopsisinin yapıldığı öğrenildi. Bunun yanı sıra Müslüme’nin cenazesinin otopsi işlemleri sonrasında Karaman'da toprağa verilmek üzere ablasının Nurcan Özcan'a teslim edildiği belirtildi.

Küçük kızın cansız bedenine ormanlık alanda bulunan bir ağacın altında ulaşıldı. Yaşanan korkunç olay sonrasında aralarında annesi Selviye Yağal, babası Mehmet Yağal, kardeşleri, dede ve ninenin de bulunduğu yakın akrabaların ifadelerine başvurulmak üzere sorgunun başladığı öğrenildi.

Dünden bugüne kadar devam eden sorguda Yağal ailesinden anneanne ile dede Hasan Yağal’ın serbest bırakıldığı belirtildi. Diğer taraftan aralarında annesi Selvi Yağal ile babası Mehmet Yağal’ın da bulunduğu 6 kişinin sorgusunun sürdüğü açıklanan bilgiler arasında yer aldı.

Bunun yanı sıra otopsisi yapılan 2,5 yaşındaki küçük kız Müslüme’den alınan numunelerin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği vatandaş ile paylaşılan bilgiler arasında yer aldı. Müslüme’nin cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi ve yıkanıp kefenlendi. 24 yaşındaki abla Nurcan Özcan ise bulunsun diye çok umut ettiklerini fakat nasip olmadığını söyledi.